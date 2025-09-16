Новини
Валентин Илиев поема втория тим на ЦСКА?

16 Септември, 2025 11:23

Опитният специалист ще заеме мястото на Владимир Манчев

Валентин Илиев поема втория тим на ЦСКА? - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА прави сериозна промяна в треньорския щаб на дублиращия си отбор, след като Валентин Илиев се завръща на "Българска армия". Опитният специалист ще заеме мястото на Владимир Манчев, който до момента ръководеше втория състав на "армейците", съобщава "Мач Телеграф".

В последните кръгове дубълът на ЦСКА изпитваше сериозни трудности във Втора лига, като се намира на 10-а позиция с едва 8 спечелени точки. Въпреки че Манчев често разчиташе на футболисти с опит от първия отбор като Фьодор Лапоухов, Георги Чорбаджийски, Петко Панайотов, Илиан Антонов и Йоан Борносузов, резултатите така и не отговаряха на очакванията.

Любопитен факт е, че през лятото към "червените" се присъедини и синът на Валентин Илиев – Теодор Иванов, който засега изпълнява ролята на резерва в състава.


