Рами Киуан: Искам и ще бъда най-добрият!

16 Септември, 2025 13:46 536 2

  • рами киуан -
  • национал -
  • бокс -
  • ливърпул

25-годишният ни национал спечели сребърен медал на световното в Ливърпул

Рами Киуан: Искам и ще бъда най-добрият! - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Рами Киуан няма да се задоволи с второто място в света. 25-годишният ни национал по бокс е твърдо решен финалът в Ливърпул да бъде само етап към реализиране на голямата цел – да е №1 на планетата.

„Въпреки че до момента това може би е най-голямото ми постижение на ринга, не мога да скрия факта, че си тръгвам от Ливърпул с доза неудовлетворение. Искам да съм най-добрия и ще бъда, сигурен съм в това. На крачка от крайната цел, но грешките са, за да се учим от тях. Въпреки всичко това е голям успех и заслуги за него нямам само аз. Благодаря на целия екип от хора, който беше част от това, на ръководството на федерацията, на треньорите, на целия щаб, близките и приятелите ми. Както и на всички, които ме подкрепят през годините“, сподели Рами от Ливърпул.

За Рами това е втори медал от голямо първенство при мъжете в неговата кариера. През миналата година той стана европейски шампион, а на Олимпийските игри в Париж бе на крачка от почетната стълбичка, заемайки пето място.



Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чичи

    1 1 Отговор
    Едно е да искаш,друго е да можеш, трето да го направиш.
    А ти не можеш.Узбека те направи смешен на финала. Бъди малко по-скромен и признай категоричното превъзходство .
    Сребро не е малко.

    13:57 16.09.2025

  • 2 EKCXУМАТОPЪТ 🦴💀🦴

    1 2 Отговор
    Вече ще хвърлят в тpana ония пykkнaлия cпаpyжeн поп, oти вече се вмиppисва и нaдyвва! Xxppaннaa за чeppввeитe!

    14:00 16.09.2025

