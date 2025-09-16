Новини
Спорт »
Световен футбол »
Спортна журналистка, свързана преди време с Мбапе, отново заяви, че има какво да покаже

16 Септември, 2025 23:30 636 7

  • мария луиза джакобели-
  • футбол-
  • спортна журналистка-
  • сексапил-
  • секси-
  • килиан мбапе

На един от последните си постове в Инстаграм тя блесна в кожена рокля с огромно деколте

Спортна журналистка, свързана преди време с Мбапе, отново заяви, че има какво да покаже - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Спортната журналистка Мария Луиза Джакобели разпали фантазиите на феновете си с нови секси снимки. Италианката, която преди време беше свързана с футболната звезда Килиан Мбапе, отново заяви, че има какво да покаже.

На един от последните си постове в Инстаграм тя блесна в кожена рокля с огромно деколте, която напомни за огромния ѝ бюст, а под публикацията ѝ не спират да валят лайкове от нейните 4.5 млн. последователи в мрежата.

A post shared by MARIALUISA (@marialuisajacobelli_)


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 2 Пич

    2 1 Отговор
    Да и гледа показваното който иска ! Общувалите с пот човеци също са пот човеци !

    Коментиран от #5

    23:34 16.09.2025

  • 3 Пич

    2 0 Отговор
    В блатата са бели, но още са в землянки, под. човеци отвсякъде, живота им.струва пачка цигарет!

    Коментиран от #4

    23:51 16.09.2025

  • 5 Чип

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    ,,Пот човеци"...?!
    Прав си...бая ,,пот" ще се лее,покрай тая кака,докато я оправи човек...!
    Направо...,,Пот човеко"...😝!

    Коментиран от #7

    00:28 17.09.2025

  • 6 Да уточня

    0 0 Отговор
    Ами какво може да ,,покаже" освен да извика на работа шепичката на ,,спорНият" редактор...
    Такива са фактите...УВИ

    00:29 17.09.2025

  • 7 Той

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Чип":

    Никога не пише нещо случайно!

    00:36 17.09.2025

Новини по спортове:
