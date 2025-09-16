Спортна журналистка, свързана преди време с Мбапе, отново заяви, че има какво да покаже

Спортната журналистка Мария Луиза Джакобели разпали фантазиите на феновете си с нови секси снимки. Италианката, която преди време беше свързана с футболната звезда Килиан Мбапе, отново заяви, че има какво да покаже.

На един от последните си постове в Инстаграм тя блесна в кожена рокля с огромно деколте, която напомни за огромния ѝ бюст, а под публикацията ѝ не спират да валят лайкове от нейните 4.5 млн. последователи в мрежата.