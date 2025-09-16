Спортна журналистка, свързана преди време с Мбапе, отново заяви, че има какво да покаже

Спортната журналистка Мария Луиза Джакобели разпали фантазиите на феновете си с нови секси снимки. Италианката, която преди време беше свързана с футболната звезда Килиан Мбапе, отново заяви, че има какво да покаже.
На един от последните си постове в Инстаграм тя блесна в кожена рокля с огромно деколте, която напомни за огромния ѝ бюст, а под публикацията ѝ не спират да валят лайкове от нейните 4.5 млн. последователи в мрежата.
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Пич
Коментиран от #5
23:34 16.09.2025
3 Пич
Коментиран от #4
23:51 16.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Чип
До коментар #2 от "Пич":,,Пот човеци"...?!
Прав си...бая ,,пот" ще се лее,покрай тая кака,докато я оправи човек...!
Направо...,,Пот човеко"...😝!
Коментиран от #7
00:28 17.09.2025
6 Да уточня
Такива са фактите...УВИ
00:29 17.09.2025
7 Той
До коментар #5 от "Чип":Никога не пише нещо случайно!
00:36 17.09.2025