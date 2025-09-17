Португалия победи Отбор на света във футболния празник в Лисабон

Португалия спечели благотворителния "Мач на легендите" срещу сборен отбор на света. Домакините спечелиха с 4:1 двубоя на "Жозе Алваладе". Христо Стоичков и Красимир Балъков бяха част от шоуто в Лисабон.

Португалците стартираха сериозно и още в първата минута можеха да поведат. Фиго изведе Куарешма на добра позиция, но Чех отрази удара му. Топката се озова в Коентрао, който опита да намери съотборник и Матераци можеше да си отбележи автогол, като топката се удари в гредата.

Постепенно и световният отбор започна да показва качества в офанзивен план. Мендиета пробва един удар от дистанция, а Кака демонстрира класата си. Бразилецът удари горната греда с великолепен удар. Повечето атаки обаче бяха към другата врата и Паулета направи два сериозни пропуска. Той се реваншира в 15-ата минута, когато откри резултата след подаване на Куарешма.

Мендиета направи сериозен пропуск. Христо Стоичков го изгледа от резервната скамейка, където седеше между Хаджи и Дел Пиеро. В средата на първото полувреме световният шампион по бокс Олександър Усик влезе в игра. Той замени Хенрик Ларсон. Витор Баия се справи с удар на Хамшик, а алко по-късно на терена се появиха Майкъл Оуен и Алесандро Дел Пиеро

За началото на второто полувреме на терена се появи Красимир Балъков. Българската легенда опита да раздвижи играта на световния отбор, но по-опасните ситуации продължиха да бъдат пред другата врата. Елдер Пощига направи голям пропуск, но малко по-късно се възползва от центриране на Фиго и с глава се разписа.

След почивката головете започнаха да падат по-често. Отборът на света бързо отговори. Дел Пиеро отлично изведе Майкъл Оуен и носителят на "Златната топка" за 2001 г. технично завърши. Капитанът на португалския тим Луиш Фиго реши да покаже какво може на 52 години. Той получи топката пред наказателното поле, развинти Карагунис и с прецизен удар се разписа.

Точно когато Христо Стоичков се подготвяше да влезе в игра, се стигна до дузпа след падане на Кака в наказателното поле. Юри Джоркаев застана зад бялата точка и ударът му бе спасен от вратаря. Дел Пиеро се разписа при добавката, но попадението не бе признато. Веднага след това Стоичков и Георге Хаджи се появиха на терена.

Стоичков направи някои комбинаци с Балъков и Хаджи, а румънската легенда отправи един хубав удар от фал, който бе спасен. Португалците стигнаха до четвърти гол след удар с глава на Пепе. Пет минути преди края Роберто Карлош се появи на терена на мястото на Балъков. Бразилецът се изявяваше като помощник треньор до този момент. Стоичков имаше възможност да стреля малко преди края. Той отправи точен удар, но в него нямаше достатъчно сила.

След края на мача португалските играчи направиха шпалир на световните звезди, а Патрис Евра им раздаде медалите.

Българските легенди Христо Стоичков и Красимир Балъков започнаха мача на резервната скамейка и се включиха след почивката. Сред титулярите на световния отбор личаха имената на Петър Чех, Карлес Пуьол, Хавиер Санети и Кака. На пейката имаше още впечатляващи футболисти. Сред резервите бяха Роберто Карлош, Георге Хаджи, Майкъл Оуен, Алесандро Дел Пиеро и боксовата легенда Олександър Усик. От страна на домакините на терена излязоха Луиш Фиго, Витор Баия, Рикардо Куарешма, Рикардо Карвальо, Деко, Маниш, Тиаго Мендеш, Нани и др.

ПОРТУГАЛИЯ - СБОРЕН ОТБОР НА СВЕТА

ПОРТУГАЛИЯ: Витор Баия, Жозе Босингва, Пепе, Бруно Алвеш, Фабио Контрао, Тиаго Мендеш, Луиш Фиго, Маниш, Нани, Паулета, Куарешма

Резерви: Пимпарел, Елисеу, Дани, Карвальо, Андраде, Шимао, Нуно Гомеш, Пощига

СБОРЕН ОТБОР НА СВЕТА: Петър Чех, Марко Матераци, Джон Тери, Карлес Пуьол, Хавиер Санети, Гайска Мендиета, Марек Хамшик, Кристиан Карембьо, Кака, Хавиер Савиола, Хенрик Ларсон

Резерви: Ван дер Сар, Роберто Карлош, Карагунис, Красимир Балъков, Георги Хаджи, Юри Джоркаеф, Майкъл Оуен, Алесандро Дел Пиеро, Христо Стоичков, Олександър Усик