Спортът по ТВ в сряда (17 септември)

Вече е ясно кой ще е следващият певец, който Барселона ще рекламира в Ел Класико

Логото на един от най-известните световни попизпълнители в момента Ед Шийрън ще краси фланелката на Барселона по време на Ел Класико срещу Реал Мадрид ...