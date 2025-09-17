Новини
Спорт »
Световен футбол »
Спортът по ТВ в сряда (17 септември)

Спортът по ТВ в сряда (17 септември)

17 Септември, 2025 06:20 382 0

  • тв спорт-
  • спорт тв-
  • футбол-
  • спорт

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в сряда (17 септември) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

08.00 Тенис, турнир в Чънду МАХ Спорт 1

08.30 Волейбол, България – Чили МАХ Спорт 2

12.30 Волейбол, САЩ – Куба МАХ Спорт 2

13.00 Улсан – Чнгду Диема спорт 3

13.00 Волейбол, Полша – Нидерландия МАХ Спорт 4

13.00 Лека атлетика: Световно първенство в Токио Евроспорт 1, БНТ 3

14.30 Тенис, турнир в Ханджоу МАХ Спорт 3

15.15 Шанхай Порт – Висел Диема спорт 3

16.00 Волейбол, Словения – Германия МАХ Спорт 2

16.00 Колоездене: Обиколка на Словакия, първи етап, мъже Евроспорт 2

16.30 Снукър: Инглиш оупън, втори кръг Евроспорт 1

16.45 Аркадаг – Анджинан Нова спорт

18.00 Колоездене: Обиколка на Люксембург, първи етап, мъже Евроспорт 2

19.00 Ал Ахли – Ал Халидия Нова спорт

19.00 Борба, Световно първенство, БНТ 3

19.45 Олимпиакос – Пафос Би Ти Ви Екшън

19.45 Славия – Бодо Глимт Ринг

21.00 Снукър: Инглиш оупън, втори кръг Евроспорт 1

21.15 Ал Насър – Истиклол Нова спорт

22.00 Ливърпул – Атлетико Би Ти Ви Екшън

22.00 Байерн – Челси Ринг

22.00 Суонси – Нотингам Диема спорт 2

01.00 Боливар – Атлетико Минейро МАХ Спорт 4

03.30 Ривър Плейт – Палмейрас МАХ Спорт 4


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ