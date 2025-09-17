Шампионската лига продължава с нови шест сблъсъка

Днес предстоят нови шест двубоя от първия кръг на основната фаза в Шампионската лига. На сцената на най-престижния европейски клубен турнир излизат част от основните претенденти за трофея – актуалният шампион Пари Сен Жермен, миналогодишният финалист Интер, английският първенец Ливърпул, германският хегемон Байерн Мюнхен, световният клубен шампион Челси и винаги коравият Атлетико Мадрид.

Един от най-интригуващите мачове от програмата противопоставя именно Ливърпул и Атлетико Мадрид. Съперничеството между двата гранда се подновява след пауза от почти четири години, когато през сезон 2021/2022 те се срещнаха в груповата фаза. Тогава мърсисайдци спечелиха и двете срещи, но кампанията им завърши с поражение на финала срещу Реал Мадрид. Двубоят на „Анфийлд“ в сряда е с начален час 22:00 българско време.

Историята на съперничеството предлага и друг запомнящ се момент – осминафиналите през сезон 2019/2020, когато Атлетико елиминира Ливърпул, който тогава беше актуален шампион, след продължения в драматична битка на английска земя. Настоящата кампания показва контрастна форма на двата състава – тимът на Арне Слот стартира с четири поредни победи във Висшата лига, докато мадридчани събраха едва пет точки в първите си четири мача в Ла Лига. За мърсисайдци се очаква дебют да направи най-скъпата покупка в историята им Александър Исак.

Паралелно с този сблъсък, Байерн Мюнхен приема Челси в още една среща, привличаща сериозно внимание. Баварците започнаха сезона впечатляващо с пет поредни успеха във всички турнири и голово шоу у дома – две победи с обща разлика 11:0. Воденият от Венсан Компани състав изглежда в отлична форма и ще опита да затвърди статута си на фаворит.

Челси се завръща в Шампионската лига за пръв път от сезон 2022/2023, когато достигна до четвъртфиналите. Лондончани, които спечелиха новото Световно клубно първенство през лятото, все още не познават поражението във Висшата лига (2 победи и 2 равенства) и за първи път този сезон ще напуснат столицата, след като досега изиграха четири дербита в Лондон.

Феновете няма как да не си припомнят и паметния финал от сезон 2011/2012, когато Челси постигна историческия си триумф именно срещу Байерн след дузпи, при това на стадион „Алианц Арена“.

Програма за мачовете от първия кръг на основната фаза в Шампионската лига за сряда, 17 септември:

19:45 часа | Олимпиакос – Пафос

19:45 часа | Славия Прага – Бодьо/Глимт

22:00 часа | Аякс – Интер

22:00 часа | Байерн Мюнхен – Челси

22:00 часа | Ливърпул – Атлетико Мадрид

22:00 часа | Пари Сен Жермен - Аталанта