С голова фиеста и любопитни резултати се завърна Шампионската лига

17 Септември, 2025 06:45

Програмата на най-престижния клубен турнир продължава с още шест мача днес

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Шампионската лига се завърна ударно, като първите шест двубоя от основната фаза предложиха куп голове, любопитни развои и немалко изненади.

В първия ранен двубой на "Сан Мамес", Арсенал започна успешно кампанията си и успя да спечели над Атлетик Билбао с помощта на голове на играчи, появили се на терена от пейката.

Втората ранна среща бе съседският сблъсък между шампионите на Нидерландия и Белгия ПСВ Айндховен и Роял Юнион СЖ. Белгийските дебютанти играха впечатляващо и изненадващо или не, се поздравиха с исторически първи успех в турнира.

Испанският колос Реал Мадрид успя да обърне Марсилия в двубой, който предложи всичко. "Лос бланкос" отново останаха с 10 души, както и в мача с Реал Сосиедад, но съумя да изтръгне успеха.

Ювентус и Борусия (Дортмунд) спретнаха умопомрачително осемголово шоу, в което германците се виждаха победители при резултат 2:4, но "бианконерите" с два гола в продължението на срещата се добраха до точката.

Тотнъм успя да стартира успешно и се наложи над Виляреал след ранен гол и грешка на вратаря на "жълтата подводница".

Карабах хвърли може би най-голямата бомба на вечерта, след като заличи два гола пасив и триумфира над Бенфика насред Лисабон.

Програмата на най-престижния клубен турнир продължава с още шест мача днес.


