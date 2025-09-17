Новини
Илиян Филипов инициира спешна среща с феновете на Ботев Пд: Това не може да продължава!

17 Септември, 2025 07:29 647 1

И докато на терена нещата не зависят от всички нас, не така стои случващото се извън него

Илиян Филипов инициира спешна среща с феновете на Ботев Пд: Това не може да продължава! - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Собственикът на Ботев Пловдив – Илиян Филипов, инициира спешна среща с различните фен-фракции на „жълто-черните“. Тя трябва да се състои в четвъртък от 19:00 часа на стадион „Христо Ботев“.

Ето какво написа Филипов чрез официалните канали на Ботев:

Привърженици на най-стария футболен клуб в България,

Изминаха близо три месеца, откакто стартирахме тежката и трудна задача по стабилизирането на нашия любим клуб. Ситуацията е тежка, усилията са ежедневни, а резултатите все още не са такива, каквито на всички ни се иска.

И докато на терена нещата не зависят от всички нас, не така стои случващото се извън него. Непрестанните декларации и разделение вкарват допълнително напрежение и в без това тежката ситуация.

Затова аз и моят екип взехме категорично решение – Това не може да продължава! Всички ние сме наясно, че ако отбор и публика не са едно цяло – нищо добро не ни чака.

Именно поради тази причина призовавам на среща в четвъртък (18.09) от 19:00 часа на стадион „Христо Ботев“ представители на: Обединени фракции Bultras, Клуб на привържениците на Ботев Пловдив, Фен-клуб Ботев 1912, Сдружение ПФК Ботев и Фондация "Жълто и Черно".

Време е всички заедно да тръгнем в общата цел за по-доброто бъдеще на Ботев Пловдив. Аз и моят екип допускаме грешки, както всички хора допускат такива, но когато има грешка – има и прошка.

Нека всички заедно върнем Ботев на мястото, което заслужава! Без повече декларации, без излишни разделения!

С уважение,

Илиян Филипов


  • 1 Петер Брьогел

    1 0 Отговор
    И какво ? Делян си купи още 1 отбор ли ?
    Първо спонсорира Леевски. Сега негов човек взе и Ботев !
    Виж ти , Делян от новото ДПС си купува отбори с имената на борци срещу ТУРСКОТО РОБСТВО !
    Случайност , съвпадение , закономерност , грандомания , алчност !?

    08:02 17.09.2025

