Всички резултати и голмайстори в Шампионска лига

17 Септември, 2025 07:00 1 198 0

Във вторник вечер се изиграха първите шест двубоя, които предложиха изключителни емоции

Всички резултати и голмайстори в Шампионска лига - 1
Борбата в основната фаза на Шампионска лига стартира по подобаващ начин. Във вторник вечер се изиграха първите шест двубоя, които предложиха изключителни емоции.

Най-интересно бе в Торино, където Ювентус и Борусия Дортмунд направиха истински шедьовър, но не излъчиха победител за 4:4.

Реал Мадрид тръгна с трудна победа с 2:1 над Олимпик Марсилия, като попаденията на домакините дойдоха от две дузпи, а звездният трансфер на „кралете“ Трент Александър-Арнолд се контузи след само три минути игра.

Бенфика пък допусна обрат от 2:0 до 2:3 от Карабах, а Тотнъм победи Виляреал с автогол.

Ето всички резултати и голмайстори:
Атлетик Билбао – Арсенал 0:2
0:1 Габриел Мартинели 72', 0:2 Леандро Тросар 87'

ПСВ Айндховен – Роял Юнион Сен Жилоа 1:3
0:1 Промис Дейвис 9' (д), 0:2 Ел Хаджи 39', 0:3 Кевин Мак Алистър 81', 1:3 Рубен ван Бомел 90'

Бенфика – Карабах 2:3
1:0 Енцо Баренечея 6', 2:0 Евангелос Павлидис 16', 2:1 Бадави Хюсеинов 30' (д), 2:2 Камило Дуран 48', 2:3 Олексей Кашчук 86'

Ювентус – Борусия Дортмунд 4:4
0:1 Карим Адейеми 52', 1:1 Кенан Йълдъз 62', 1:2 Феликс Нмеча 65', 2:2 Душан Влахович 68', 2:3 Ян Коуто 74', 2:4 Рами Бенбасини 85' (д), 3:4 Душан Влахович 90', 4:4 Лойд Кели 90'

Реал Мадрид – Олимпик Марсилия 2:1
0:1 Тимъти Уеа 23', 1:1 Килиан Мбапе 28' (д), 2:1 Килиан Мбапе 81 (д)

Тотнъм Хотспър – Виляерал 1:0
1:0 Луис Жуниор 4' (авт)


