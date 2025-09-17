Новини
Спорт »
Световен футбол »
Лео Меси върна Интер Маями към победите в Мейджър Лийг Сокър

Лео Меси върна Интер Маями към победите в Мейджър Лийг Сокър

17 Септември, 2025 08:59 493 1

  • лионел меси-
  • футбол-
  • интер маями-
  • сиатъл саундърс

Аржентинската суперзвезда беше най-добрият на терена и се реваншира за пропуснатата дузпа при поражението с 0:3 от Шарлът преди няколко дни

Лео Меси върна Интер Маями към победите в Мейджър Лийг Сокър - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лионел Меси вкара гол и даде асистенция за победата на Интер Маями с 3:1 над Сиатъл Саундърс в двубой от редовния сезон на Мейджър Лийг Сокър. Аржентинската суперзвезда беше най-добрият на терена и се реваншира за пропуснатата дузпа при поражението с 0:3 от Шарлът преди няколко дни.

В 12-ата минута Меси подаде на Жорди Алба, който откри резултата. Малко преди почивката двамата си размениха ролите и Лео покачи на 2:0 в полза на "чаплите".

Лео Меси върна Интер Маями към победите в Мейджър Лийг Сокър

В 52-ата минута Родриго Де Пол комбинира с Иън Фрей, който вкара третия гол за домакините. Попадението за Сиатъл беше дело на Обед Варгас в 69-ата минута.

Меси вече има 20 гола от старта на кампанията и стана едва петият футболист в историята на МЛС, който вкарва по 20 или повече попадения в два поредни сезона. В класирането отборът на Хавиер Масчерано е 5-и в Източната конференция с 49 точки. В общото подреждане Интер Маями е 8-и.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тралала

    1 0 Отговор
    Добре е омесил старта на кампанията.

    09:00 17.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ