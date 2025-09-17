Ямал пропуска мача с Нюкасъл, за да е готов за сблъсъка с ПСЖ

Испанският първенец Барселона ще стартира участието си в основната фаза на Шампионската лига с гостуване на Нюкасъл Юнайтед в четвъртък (18 септември), но каталунците вероятно ще трябва да се справят без едно от най-големите си млади таланти – Ламин Ямал.
18-годишният атакуващ футболист пропусна срещата с Валенсия (6:0) заради контузия и няма да бъде на разположение и за сблъсъка със „свраките“ на „Сейнт Джеймсис Парк“.
Според испанските медии, основният приоритет пред крилото е да се възстанови напълно за дербито с Пари Сен Жермен на 1 октомври в Барселона. Очакванията са именно тогава Ямал да бъде в оптимална форма и отново да застане на разположение на тима в битката срещу актуалния шампион на Европа.
🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Lamine Yamal's injury is more serious than Barcelona initially thought.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 17, 2025
They will take no risks. The goal is for him to return against PSG on October 1st.
— @mundodeportivo pic.twitter.com/A9pQjOlX3L
