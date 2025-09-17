Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ямал пропуска мача с Нюкасъл, за да е готов за сблъсъка с ПСЖ

17 Септември, 2025 13:30 443 0

  • ламин ямал-
  • футбол-
  • шампионска лига-
  • нюкасъл-
  • барселона-
  • псж

Основният приоритет пред крилото е да се възстанови напълно

Ямал пропуска мача с Нюкасъл, за да е готов за сблъсъка с ПСЖ - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Испанският първенец Барселона ще стартира участието си в основната фаза на Шампионската лига с гостуване на Нюкасъл Юнайтед в четвъртък (18 септември), но каталунците вероятно ще трябва да се справят без едно от най-големите си млади таланти – Ламин Ямал.

18-годишният атакуващ футболист пропусна срещата с Валенсия (6:0) заради контузия и няма да бъде на разположение и за сблъсъка със „свраките“ на „Сейнт Джеймсис Парк“.

Според испанските медии, основният приоритет пред крилото е да се възстанови напълно за дербито с Пари Сен Жермен на 1 октомври в Барселона. Очакванията са именно тогава Ямал да бъде в оптимална форма и отново да застане на разположение на тима в битката срещу актуалния шампион на Европа.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
