Новини
Спорт »
Световен футбол »
ПСЖ опитва да привлече двукратна носителка на "Златната топка"

ПСЖ опитва да привлече двукратна носителка на "Златната топка"

18 Септември, 2025 07:00 577 0

  • барселона-
  • псж-
  • женски футбол-
  • футбол-
  • трансфер

Става въпрос за Алексия Путеяс от Барселона

ПСЖ опитва да привлече двукратна носителка на "Златната топка" - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Женският футболен отбор на Пари Сен Жермен е направил оферта да привлече двукратната носителка на "Златната топка" Алексия Путеяс от Барселона, като клубовете преговарят, предаде АФП.

"Има преговори от няколко дни", заяви източник на агенцията, като потвърди информацията на няколко испански медии. Разговорите не са приключили, но не е сигурно, че трансферът ще се осъществи, като испанката има договор с Барселона до 2026, в който има опция за удължаването му с още година.

ПСЖ опитва да привлече двукратна носителка на "Златната топка"

ПСЖ се раздели през лятото със звездата си Мари-Антоанет Катото и с халфа Грейс Гейоро, но привлече капитана на Реал Мадрид Олга Кармона. Ако преговорите завършат успешно, това ще е най-големият удар на трансферния прозорец, който затваря в петък вечер.

Според испанската преса световната шампионка от 2023 и европейска вицешампионка засега е отказала четиригодишен договор с по-голяма заплата от тази, която взима в Барселона.

Деликатното финансово състояние на Барселона, който все още чака отварянето на стадион "Камп Ноу", се отразява на отборите, включително и на женския тим. Тази ситуация накара Барселона да се раздели с някои играчи през лятото, сред които Хана Фернандес, Фридолина Ролфо и Ингрид Енген.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ