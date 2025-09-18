Малката дъщеря на Красимир Чомаков завладява Италия

Малката дъщеря на Красимир Чомаков - Алессиа, вече прави немалки стъпки като манекенка в Италия. 20-годишното момиче рекламира артикули на две местни модни агенции. Огромни билбордове с нейни снимки греят улиците на Равена и Верона.

Освен това Алессиа работи и като хостеса на футболните стадиони във въпросните два града, където помага при настаняването в ложите на "Бруно Бенели" и "Марк Антонио Бентегоди".

Хубавото момиче отдавна живее в Италия и знае перфектно езика. БЛИЦ припомня, че нейният баща беше любимец на феновете в сектор "Г" при престоя си в ЦСКА. След това Чомето направи отлична кариера на италианска територия.