Малката дъщеря на Красимир Чомаков завладява Италия

18 Септември, 2025 08:29 953 9

  • красимир чомаков-
  • алессиа-
  • футбол-
  • сексапил-
  • секси

20-годишното момиче рекламира артикули на две местни модни агенции

Малката дъщеря на Красимир Чомаков завладява Италия - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Малката дъщеря на Красимир Чомаков - Алессиа, вече прави немалки стъпки като манекенка в Италия. 20-годишното момиче рекламира артикули на две местни модни агенции. Огромни билбордове с нейни снимки греят улиците на Равена и Верона.

Освен това Алессиа работи и като хостеса на футболните стадиони във въпросните два града, където помага при настаняването в ложите на "Бруно Бенели" и "Марк Антонио Бентегоди".

Хубавото момиче отдавна живее в Италия и знае перфектно езика. БЛИЦ припомня, че нейният баща беше любимец на феновете в сектор "Г" при престоя си в ЦСКА. След това Чомето направи отлична кариера на италианска територия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 таксиджия 🚖

    3 1 Отговор
    Дай повече снимки на тази красавица моля! ☝️

    08:31 18.09.2025

  • 2 Тая

    4 2 Отговор
    малката... голЯми джуки си сложила.

    08:31 18.09.2025

  • 3 Пич

    4 1 Отговор
    Да и пожелаем успех !

    08:32 18.09.2025

  • 4 ☢️☢️☢️☢️

    7 1 Отговор
    Коя на кой ?????? Непознати имена пак.

    Коментиран от #8

    08:32 18.09.2025

  • 5 Карлос Друсар

    3 2 Отговор
    Мале мале мале, такива в Ливан си нямаме
    Белите жени са създадени за нас арaбелите

    08:34 18.09.2025

  • 6 име

    7 1 Отговор
    Ей ся превзема Италия, то там няма други моделки с нейната красота, а щом изгрее на билбордовете на село Равена, значи отива автоматично в десетката на топ-модел на годината....за село Верона.

    08:34 18.09.2025

  • 7 Никой

    7 1 Отговор
    Това ли ще работи - да се фръцка. То наистина - не става и тази работа. Да научи литература - нещо да може да свърже 2 думи. Докъде се докарахме - това да е пример.

    08:37 18.09.2025

  • 8 Трол

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "☢️☢️☢️☢️":

    Казано по възможно най-деликатния начин - Чомаков е по-известен като цесекар, отколкото като футболист. Иначе дъщеря му е симпатяга.

    08:39 18.09.2025

  • 9 Абе

    6 0 Отговор
    Малиййй, представям си големата па кви ги върши.

    08:40 18.09.2025

