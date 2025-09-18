Малката дъщеря на Красимир Чомаков завладява Италия

Малката дъщеря на Красимир Чомаков - Алессиа, вече прави немалки стъпки като манекенка в Италия. 20-годишното момиче рекламира артикули на две местни модни агенции. Огромни билбордове с нейни снимки греят улиците на Равена и Верона.
Освен това Алессиа работи и като хостеса на футболните стадиони във въпросните два града, където помага при настаняването в ложите на "Бруно Бенели" и "Марк Антонио Бентегоди".
Хубавото момиче отдавна живее в Италия и знае перфектно езика. БЛИЦ припомня, че нейният баща беше любимец на феновете в сектор "Г" при престоя си в ЦСКА. След това Чомето направи отлична кариера на италианска територия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 таксиджия 🚖
08:31 18.09.2025
2 Тая
08:31 18.09.2025
3 Пич
08:32 18.09.2025
4 ☢️☢️☢️☢️
Коментиран от #8
08:32 18.09.2025
5 Карлос Друсар
Белите жени са създадени за нас арaбелите
08:34 18.09.2025
6 име
08:34 18.09.2025
7 Никой
08:37 18.09.2025
8 Трол
До коментар #4 от "☢️☢️☢️☢️":Казано по възможно най-деликатния начин - Чомаков е по-известен като цесекар, отколкото като футболист. Иначе дъщеря му е симпатяга.
08:39 18.09.2025
9 Абе
08:40 18.09.2025