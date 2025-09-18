Меси преподписва с Интер Маями?

Лионел Меси може да остане още дълго в САЩ, след като преговорите за удължаване на договора му с Интер Маями навлизат в заключителна фаза, съобщава ESPN.

Според източника, страните са близо до финализиране на ново споразумение, като остават само дребни детайли за уточняване.

38-годишният Меси се присъедини към Интер Маями през сезон 2023, а настоящият му договор изтича в края на 2025 г. През този сезон той е втори по брой голове в лигата — 20 попадения в 21 мача, и дели шесто място по асистенции с 11. Миналата година той завърши сезона с 20 гола и 16 асистенции.

Общо за „чаплите“ в МЛС, аржентинецът има 41 гола и 27 асистенции в 46 мача. Във всички турнири — 54 гола в 62 срещи.

Меси е осемкратен носител на „Златната топка“ и легенда на Барселона (2004–2021) и Пари Сен Жермен (2021–2023). С каталунците печели 10 титли в Ла Лига и 4 трофея от Шампионската лига, а с ПСЖ — две титли във Франция.

След пристигането си в МЛС, Меси помогна на Интер Маями да спечели Купата на лигите през 2023 г.

Към момента Интер Маями заема шесто място в Източната конференция с 49 точки (14 победи, 6 равенства, 7 загуби), преди домакинството си срещу ДиСи Юнайтед в събота.