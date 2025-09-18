Новини
Спорт »
Световен футбол »
Моуриньо пристигна в Португалия и заяви: Не съм треньор, който отказва на Бенфика

Моуриньо пристигна в Португалия и заяви: Не съм треньор, който отказва на Бенфика

18 Септември, 2025 07:59 666 1

  • жозе моуриньо-
  • футбол-
  • бенфика

Когато се появи тази възможност, дори не се замислих

Моуриньо пристигна в Португалия и заяви: Не съм треньор, който отказва на Бенфика - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Жозе Моуриньо пристигна в Португалия и окичен с шал на Бенфика даде изявление, в което не скри интереса си към треньорския пост на „орлите“ от Лисабон. В сряда стана ясно, че 62-годишният специалист е пред завръщане в клуба, където преди 25 години започва треньорската му кариера. Бенфика уволни Бруно Лаже след домакинската загуба с 2:3 от Карабах в Шампионската лига.

„Преди да се кача на самолета ме попитаха дали бих имал интерес да тренирам Бенфика и аз отговорих с „Да“. Бенфика официално ми направи запитване. Аз казах, че ще проведем разговори, когато се завърна в Португалия. Когато се появи тази възможност, дори не се замислих. Бях наясно, че съм заинтересуван“, заяви Моуриньо на летището в португалската столица.

„Изпитвам уважение и солидарност към Бруно Лаже, защото неотдавна преминах през същото. Той е страхотен треньор. Казах го и преди месец и половина, когато Бенфика отстрани Фенербахче в квалификациите на Шампионската лига. Знаете, че аз не съм точно голям пример за феърплей. Не беше лесно да поздравя Бенфика и да кажа, че по-добрият отбор е спечелил заслужено. Желая най-доброто за кариерата на Бруно. Очаквах, че завръщането ми в Португалия щеше да бъде, за да тренирам националния отбор. Но... Кой треньор казва не на Бенфика? Аз не“, допълни Специалния.

„Напуснах предишния си клуб преди три или четири седмици. Не мислех да остана без работа до края на сезона. Това не е в природата ми, исках да тренирам отбор. Трябваше да балансирам емоциите си, защото не исках да приемам предложението на някой клуб, който не е правилният, само защото съм работохолик. Когато се появи възможността да тренирам Бенфика, не се замислих и за секунда“, завърши Жозе Моуриньо.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фока

    0 1 Отговор
    Айде и там ще се осерешш. Още те помня от Реал Мадрид какви интриги правеше и закова Касияс на пейката заради егото ти мааангалче

    08:40 18.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ