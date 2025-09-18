Моуриньо пристигна в Португалия и заяви: Не съм треньор, който отказва на Бенфика

Жозе Моуриньо пристигна в Португалия и окичен с шал на Бенфика даде изявление, в което не скри интереса си към треньорския пост на „орлите“ от Лисабон. В сряда стана ясно, че 62-годишният специалист е пред завръщане в клуба, където преди 25 години започва треньорската му кариера. Бенфика уволни Бруно Лаже след домакинската загуба с 2:3 от Карабах в Шампионската лига.

„Преди да се кача на самолета ме попитаха дали бих имал интерес да тренирам Бенфика и аз отговорих с „Да“. Бенфика официално ми направи запитване. Аз казах, че ще проведем разговори, когато се завърна в Португалия. Когато се появи тази възможност, дори не се замислих. Бях наясно, че съм заинтересуван“, заяви Моуриньо на летището в португалската столица.

„Изпитвам уважение и солидарност към Бруно Лаже, защото неотдавна преминах през същото. Той е страхотен треньор. Казах го и преди месец и половина, когато Бенфика отстрани Фенербахче в квалификациите на Шампионската лига. Знаете, че аз не съм точно голям пример за феърплей. Не беше лесно да поздравя Бенфика и да кажа, че по-добрият отбор е спечелил заслужено. Желая най-доброто за кариерата на Бруно. Очаквах, че завръщането ми в Португалия щеше да бъде, за да тренирам националния отбор. Но... Кой треньор казва не на Бенфика? Аз не“, допълни Специалния.

„Напуснах предишния си клуб преди три или четири седмици. Не мислех да остана без работа до края на сезона. Това не е в природата ми, исках да тренирам отбор. Трябваше да балансирам емоциите си, защото не исках да приемам предложението на някой клуб, който не е правилният, само защото съм работохолик. Когато се появи възможността да тренирам Бенфика, не се замислих и за секунда“, завърши Жозе Моуриньо.