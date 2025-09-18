Новини
Спортът по ТВ в четвъртък (18 септември)

Спортът по ТВ в четвъртък (18 септември)

18 Септември, 2025 06:15

Ето какво може да гледаме днес

Ивайло Борисов

05.00 Волейбол, Бразилия – Сърбия МАХ Спорт 2

08.00 Тенис, турнир в Чънду МАХ Спорт 1

08.30 Тенис, турнир в Ханджоу МАХ Спорт 3

13.00 Волейбол, Франция – Аржентина МАХ Спорт 2

13.00 Ууфо Тай По – Макаратър Нова спорт

13.00 Лека атлетика: Световно първенство в Токио Евроспорт 1, БНТ 3

14.00 Колоездене: Обиколка на Словакия, втори етап, мъже Евроспорт 2

15.15 Гуоан – Конг Ан Нова спорт

16.00 Колоездене: Обиколка на Люксембург, втори етап, мъже Евроспорт 2

16.30 Волейбол, Италия – Украйна МАХ Спорт 2

16.30 Снукър: Инглиш оупън, трети кръг Евроспорт 1

17.30 Арда – ЦСКА Диема спорт

19.00 Борба, Световно първенство, БНТ 3

19.45 Копенхаген – Байер МАХ Спорт 3

19.45 Брюж – Монако Би Ти Ви Екшън

21.00 Снукър: Инглиш оупън, третии кръг Евроспорт 1

21.45 Айнтрахт – Галатасарай Ринг

22.00 Манчестър Сити – Наполи МАХ Спорт 3

22.00 Спортинг – Кайрат МАХ Спорт 4

22.00 Нюкасъл – Барселона МАХ Спорт 4

01.00 ЛДК – Сао Пауло МАХ Спорт 4

03.30 Лига де Кито – Естудиантес МАХ Спорт 4


