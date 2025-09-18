Спортът по ТВ в четвъртък (18 септември)

05.00 Волейбол, Бразилия – Сърбия МАХ Спорт 2
08.00 Тенис, турнир в Чънду МАХ Спорт 1
08.30 Тенис, турнир в Ханджоу МАХ Спорт 3
13.00 Волейбол, Франция – Аржентина МАХ Спорт 2
13.00 Ууфо Тай По – Макаратър Нова спорт
13.00 Лека атлетика: Световно първенство в Токио Евроспорт 1, БНТ 3
14.00 Колоездене: Обиколка на Словакия, втори етап, мъже Евроспорт 2
15.15 Гуоан – Конг Ан Нова спорт
16.00 Колоездене: Обиколка на Люксембург, втори етап, мъже Евроспорт 2
16.30 Волейбол, Италия – Украйна МАХ Спорт 2
16.30 Снукър: Инглиш оупън, трети кръг Евроспорт 1
17.30 Арда – ЦСКА Диема спорт
19.00 Борба, Световно първенство, БНТ 3
19.45 Копенхаген – Байер МАХ Спорт 3
19.45 Брюж – Монако Би Ти Ви Екшън
21.00 Снукър: Инглиш оупън, третии кръг Евроспорт 1
21.45 Айнтрахт – Галатасарай Ринг
22.00 Манчестър Сити – Наполи МАХ Спорт 3
22.00 Спортинг – Кайрат МАХ Спорт 4
22.00 Нюкасъл – Барселона МАХ Спорт 4
01.00 ЛДК – Сао Пауло МАХ Спорт 4
03.30 Лига де Кито – Естудиантес МАХ Спорт 4
