Димитър Кузманов с трисетова победа над испанец в Румъния

17 Септември, 2025 15:17 363 0

Българинът се наложи над Иняки Монтес-Де ла Торе

Димитър Кузманов с трисетова победа над испанец в Румъния - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Тенисистът Димитър Кузманов се класира за втория кръг на сингъл на турнира от сериите на „Чалънджър 50" в Търгу Муреш (Румъния) с награден фонд 54 хиляди долара.

Поставеният под №3 в схемата българин победи със 7:6(3), 4:6, 6:1 Иняки Монтес-Де ла Торе (Испания). Срещата продължи 3 часа и 19 минути.

Във втория кръг Кузманов ще играе срещу победителя от мача между квалификанта Дан Томеску (Румъния) или Андреа Пичоне (Италия).


