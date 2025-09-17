България се изправя срещу Португалия на осминафиналите на Световното първенство по волейбол

Националният ни отбор по волейбол при мъжете ще премери сили с Португалия в осминафиналната фаза на Световното първенство, което тази година се провежда на екзотичните Филипини. След като "лъвовете" демонстрираха отлична форма и завършиха на върха в група "Е" с три категорични победи и общо осем точки, те си осигуриха място сред най-добрите 16 отбора на планетата.

Португалците, от своя страна, се класираха като втори в група "Д", след като надделяха над Колумбия и Куба, събирайки пет точки в актива си. Съдбата на нашия съперник стана ясна след драматичния успех на САЩ над Куба с 3:1 гейма, което изпрати кубинския тим извън турнира и отвори пътя за португалците към следващата фаза.

Големият сблъсък между България и Португалия ще се състои на 22 септември, понеделник.