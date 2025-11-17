Германия разгроми Словакия и си осигури място на Световното първенство

Германският национален отбор по футбол демонстрира истинска класа и безапелационно си подпечата визата за Световното първенство, след като разби Словакия с впечатляващото 6:0 на стадион "Ред Бул Арена" в Лайпциг.
Още през първото полувреме "Бундестимът" сложи точка на интригата, като Ник Волтемаде откри резултата, а Серж Гнабри и Лерой Сане (с два гола) буквално смразиха съперника.
Немската машина не намали оборотите и след почивката – Ридли Баку, който играе именно за РБ Лайпциг, зарадва феновете на родния си стадион с попадение, а младият талант Асан Уедраого оформи крайното 6:0, отбелязвайки първия си гол с националната фланелка.
С този категоричен успех Германия не само оглави класирането в група "А" на европейските квалификации, но и си гарантира участие на Мондиал 2026. За разлика от тях, словашкият тим ще трябва да премине през изпитанието на баражите през март догодина, за да запази шансовете си за световна изява.
