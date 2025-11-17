Новини
Спорт »
Световен футбол »
Германия разгроми Словакия и си осигури място на Световното първенство

Германия разгроми Словакия и си осигури място на Световното първенство

17 Ноември, 2025 23:47 404 0

  • германия-
  • футбол-
  • световното първенство-
  • словакия-
  • серж гнабри -
  • лерой сане

"Бундестимът" реализира шест безответни гола

Германия разгроми Словакия и си осигури място на Световното първенство - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Германският национален отбор по футбол демонстрира истинска класа и безапелационно си подпечата визата за Световното първенство, след като разби Словакия с впечатляващото 6:0 на стадион "Ред Бул Арена" в Лайпциг.

Още през първото полувреме "Бундестимът" сложи точка на интригата, като Ник Волтемаде откри резултата, а Серж Гнабри и Лерой Сане (с два гола) буквално смразиха съперника.

Немската машина не намали оборотите и след почивката – Ридли Баку, който играе именно за РБ Лайпциг, зарадва феновете на родния си стадион с попадение, а младият талант Асан Уедраого оформи крайното 6:0, отбелязвайки първия си гол с националната фланелка.

С този категоричен успех Германия не само оглави класирането в група "А" на европейските квалификации, но и си гарантира участие на Мондиал 2026. За разлика от тях, словашкият тим ще трябва да премине през изпитанието на баражите през март догодина, за да запази шансовете си за световна изява.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ