България се нарежда сред водещите страни по чести треньорски рокади в Европа

Българската Първа лига отново попадна под светлината на прожекторите, този път заради динамиката на треньорските смени. Според най-новия доклад на УЕФА, родното футболно първенство се отличава с изключително висока честота на промени на треньорския пост, което го поставя сред лидерите на Стария континент по този показател.

Данните сочат, че през изминалия сезон средно по 1.6 старши треньора са били сменени във всеки български клуб. За сравнение, средната стойност за Европа е значително по-ниска – едва 0.98 треньорски смени на клуб. Това ясно подчертава нестабилността и напрежението, които често съпътстват работата на наставниците у нас.

Любопитен факт е, че 76% от треньорите в българския елит през миналия сезон са били местни специалисти, което показва доверие към родните кадри, въпреки честите рокади.

В челото на класацията по треньорски смени обаче се нарежда Сърбия, където средно по два пъти на сезон клубовете сменят своите старши треньори – абсолютен рекорд за Европа.

На другия полюс са първенствата на Исландия, Северна Ирландия и Ирландия, където стабилността е на почит – там средният брой треньорски смени на клуб е съответно 0.4 и 0.5.

Тези данни не само разкриват тенденциите в управлението на футболните отбори, но и поставят въпроса за дългосрочната стратегия и търпението към треньорите в българския футбол.