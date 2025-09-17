Новини
Спорт »
Тенис »
Арина Сабаленка се отказва от участие в Пекин

Арина Сабаленка се отказва от участие в Пекин

17 Септември, 2025 17:27 625 1

  • тенис -
  • арина сабаленка-
  • твърди кортове-
  • календара -
  • wta 1000-
  • тенисистка-
  • контузия-
  • откритото първенство на сащ

Причината е контузия, получена по време на Откритото първенство на САЩ

Арина Сабаленка се отказва от участие в Пекин - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Водещата звезда на световния женски тенис Арина Сабаленка няма да се включи в надпреварата на твърди кортове в Пекин, част от календара на WTA 1000. Беларуската тенисистка, която оглавява световната ранглиста, е принудена да пропусне събитието заради контузия, получена по време на Откритото първенство на САЩ – турнир, който тя триумфално спечели.

Турнирът в китайската столица ще се проведе между 24 септември и 5 октомври, като се очакваше Сабаленка да бъде сред основните фаворитки за титлата. Въпреки това, шампионката предпочете да заложи на пълноценна почивка и възстановяване, за да бъде в оптимална форма за следващите предизвикателства на корта.

Следващата голяма цел пред Арина Сабаленка е защитата на трофея ѝ от турнира в Ухан, който стартира на 6 октомври. Там тя ще се опита да затвърди доминацията си в женския тенис и да добави още един престижен успех към богатата си колекция.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много правилно

    0 0 Отговор
    Трябва почивка. Просто календара е пренаситен, а тя няма да защитава точки в този турнир.

    18:44 17.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ