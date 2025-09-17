Арина Сабаленка се отказва от участие в Пекин

Водещата звезда на световния женски тенис Арина Сабаленка няма да се включи в надпреварата на твърди кортове в Пекин, част от календара на WTA 1000. Беларуската тенисистка, която оглавява световната ранглиста, е принудена да пропусне събитието заради контузия, получена по време на Откритото първенство на САЩ – турнир, който тя триумфално спечели.

Турнирът в китайската столица ще се проведе между 24 септември и 5 октомври, като се очакваше Сабаленка да бъде сред основните фаворитки за титлата. Въпреки това, шампионката предпочете да заложи на пълноценна почивка и възстановяване, за да бъде в оптимална форма за следващите предизвикателства на корта.

Следващата голяма цел пред Арина Сабаленка е защитата на трофея ѝ от турнира в Ухан, който стартира на 6 октомври. Там тя ще се опита да затвърди доминацията си в женския тенис и да добави още един престижен успех към богатата си колекция.