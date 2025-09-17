Алекс Петков дебютира като титуляр за Кифисия в драматичен мач за Купата на Гърция

Българският национал Алекс Петков направи впечатляващ старт като титуляр за новия си клуб Кифисия, след като изигра пълни 90 минути в оспорван двубой срещу Астерас Триполи от първия кръг на турнира за Купата на Гърция. Срещата, която се проведе в Атина, завърши при резултат 1:1 и донесе първа точка за домакините в надпреварата.

Петков, който това лято премина в гръцкия тим от полския Шльонск Вроцлав, демонстрира отлична форма и бърза адаптация към новото първенство. Българинът не загуби нито едно единоборство, активно се включваше в изграждането на атаките и показа лидерски качества в центъра на защитата. С представянето си той даде сериозна заявка за титулярно място в състава на Кифисия.

Двубоят започна с натиск от страна на гостите от Триполи, които създадоха няколко опасни положения още в началните минути. В 10-ата минута Джоакини излезе очи в очи с вратаря Ксенопулос, но стражът на Кифисия спаси сигурен гол. Малко след това Ботия стреля с глава, но топката премина покрай вратата. В 30-ата минута усилията на Астерас бяха възнаградени – Емануилидис се възползва от грешка в защитата и с хладнокръвен удар откри резултата за 0:1.

След почивката обаче домакините от Кифисия поеха инициативата и започнаха да диктуват темпото на играта. В 56-ата минута гредата спаси гостите от сигурен гол, а малко по-късно дойде и изравнителното попадение. В 68-ата минута Антъни Тетей бе фаулиран в наказателното поле и сам реализира отсъдената дузпа, с което фиксира крайното 1:1.

Тази година турнирът за Купата на Гърция се провежда по нов формат, наподобяващ системата на УЕФА – 18 отбора са разпределени в група, като всеки изиграва по четири срещи – две у дома и две като гост. Първите четири тима се класират директно за четвъртфиналите, а отборите от пето до дванадесето място ще се борят в плейофи за място напред.

В следващия кръг Кифисия ще гостува на втородивизионния Кавала между 23 и 25 септември, а по-късно днес ПАОК, без българското си попълнение Кирил Десподов, ще премери сили с Левадиакос.