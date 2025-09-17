Янаки Милев, Динко Динев и Джордж Лазаров с победи в Куршумлийска Баня

Янаки Милев, Динко Динев и Джордж Лазаров се класираха за втория кръг на сингъл на тенис турнира на клей в Куршумлийска Баня с награден фонд 15 хиляди долара.

Националът на България Купа „Дейвис" Милев се наложи над сънародника си Михаил Иванов със 7:6(3), 6:3 за 2 часа и 8 минути игра.

Иванов поведе с 5:2 в първия сет, Милев успя да изравни при 5:5, а след това се стигна до тайбрек. В него Милев спечели със 7-3 точки, а във втората част поведе с 3:0 и се класира за осминафиналите. Поставеният под №6 Милев ще играе за място на четвъртфиналите срещу Мишел Хоп (Германия).



Динко Динев победи на старта с 6:3, 7:6(3) №8 в схемата Томас Фархат (Аржентина). Двубоят продължи 98 минути.

Българинът спечели три поредни гейма от 3:3 до 6:3 в първия сет. Във втората част Динев навакса пасив от 3:5 до 5:5, а след това спечели тайбрека със 7-3 точки. На осминафиналите Динев ще играе срещу победителя от мача между Антон Аржанкин (Русия) и Андреа Фиорентини (Италия).



Джордж Лазаров спечели със 7:6(2), 6:0 срещу представителя на домакините Кристян Юхас за 83 минути на корта. Българинът навакса пасив от 2:5 в първия сет, а след това спечели тайбрека със 7-2 точки. Във втората част Лазаров не загуби гейм, а за място на четвъртфиналите той ще играе срещу №5 в схемата Мате Валкуш (Унгария).



Шестима българи пък се класираха вчера за четвъртфиналите в надпреварата на двойки.

В изцяло български четвъртфинал ще играят третите поставени Янаки Милев и Радослав Шандаров срещу Борислав Кирилов и Джордж Лазаров.

Михаил Иванов и Васил Шандаров ще срещнат за място на полуфиналите срещу Фермин Тенти (Аржентина) и Марлон Ванкан (Германия).