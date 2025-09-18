Новини
Спорт »
Световен футбол »
Разбраха се: Жозе Моуриньо се завръща в Шампионската лига

18 Септември, 2025 13:28 635 1

  • жозе моуриньо-
  • футбол-
  • бенфика-
  • шампионска лига

Така Моуриньо се завръща на „Ещадио да Луж“ 25 години по-късно

Разбраха се: Жозе Моуриньо се завръща в Шампионската лига - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жозе Моуриньо ще бъде новият наставник на Бенфика! Двете страни вече са стигнали до устна договорка, а Специалния ще застане начело на лисабонския гранд с контракт за два сезона – до лятото на 2027-а година, информира трансферният гуру Фабрицио Романо. Очаква се в близките 24 часа назначението официално да бъде обявено.

Така Моуриньо се завръща на „Ещадио да Луж“ 25 години по-късно. През 2000-а година, в самото начало на треньорската си кариера, той води тима за кратък период, преди да поеме по пътя, който го превърна в един от най-успешните специалисти в световния футбол.

Любопитното е, че именно Бенфика допринесе за раздялата му с Фенербахче. Лисабонци елиминираха турския гранд в плейофите за влизане в Шампионската лига, а това се оказа решаващо за уволнението на португалеца.

Моуриньо ще наследи Бруно Лаже, който бе освободен след шокиращо поражение у дома от казахстанския Карабах с 2:3, въпреки че Бенфика имаше аванс от два гола. Новият наставник ще има тежка задача още в групите на Шампионската лига, където съперници ще са Челси и Реал Мадрид – два от бившите му клубове, както още Нюкасъл Юнайтед, Байер Леверкузен, Аякс, Ювентус и Наполи.

Португалецът ще се върне на „Стамфорд Бридж“ съвсем скоро – още във втория кръг на груповата фаза. Междувременно дебютът му в местното първенство може да дойде още този уикенд при гостуването на АФС.


  • 1 явер

    1 0 Отговор
    Пак го изтървахме, на мястото на Илиан Илиев, много добре пасваше.

    13:53 18.09.2025

