Разбраха се: Жозе Моуриньо се завръща в Шампионската лига

Жозе Моуриньо ще бъде новият наставник на Бенфика! Двете страни вече са стигнали до устна договорка, а Специалния ще застане начело на лисабонския гранд с контракт за два сезона – до лятото на 2027-а година, информира трансферният гуру Фабрицио Романо. Очаква се в близките 24 часа назначението официално да бъде обявено.
Така Моуриньо се завръща на „Ещадио да Луж“ 25 години по-късно. През 2000-а година, в самото начало на треньорската си кариера, той води тима за кратък период, преди да поеме по пътя, който го превърна в един от най-успешните специалисти в световния футбол.
🚨🦅 BREAKING: José Mourinho to Benfica, here we go! Verbal agreement until June 2027.
Mourinho has accepted Benfica proposal and the formal steps will follow in next 24h.
Two year contract ready for the Special One as Benfica coach. ❤️🤍 pic.twitter.com/7ZUadcEr5e
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 17, 2025
Любопитното е, че именно Бенфика допринесе за раздялата му с Фенербахче. Лисабонци елиминираха турския гранд в плейофите за влизане в Шампионската лига, а това се оказа решаващо за уволнението на португалеца.
Моуриньо ще наследи Бруно Лаже, който бе освободен след шокиращо поражение у дома от казахстанския Карабах с 2:3, въпреки че Бенфика имаше аванс от два гола. Новият наставник ще има тежка задача още в групите на Шампионската лига, където съперници ще са Челси и Реал Мадрид – два от бившите му клубове, както още Нюкасъл Юнайтед, Байер Леверкузен, Аякс, Ювентус и Наполи.
Португалецът ще се върне на „Стамфорд Бридж“ съвсем скоро – още във втория кръг на груповата фаза. Междувременно дебютът му в местното първенство може да дойде още този уикенд при гостуването на АФС.
Newly appointed Benfica boss José Mourinho couldn't have a more daunting run of Champions League fixtures if he tried 😬🏆 pic.twitter.com/tUYpXcSqtn— OneFootball (@OneFootball) September 17, 2025
