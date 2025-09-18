Пол Скоулс с критики към Ман Юнайтед заради трансферната политика на клуба

Легендата на Манчестър Юнайтед Пол Скоулс остро разкритикува клуба заради един конкретен ход през летния трансферен прозорец. Според него Рубен Аморим е пропуснал възможността да привлече Джанлуиджи Донарума. „Червените дяволи“ похарчиха внушителните 205 милиона паунда за футболисти като Брайън Мбемо, Матеуш Куня, Бенямин Шешко, Диего Леон и Сен Ламенс, но въпреки това започнаха сезона много слабо слабо.

Юнайтед претърпя поражения от Арсенал и Манчестър Сити, направи равенство с Фулъм и измъкна колеблива победа срещу Бърнли. В резултат тимът е 14-ти във Висшата лига към настоящия момент, а освен това отпадна още във втория кръг на Купата на Лигата от четвъртодивизионния Гримсби. Новото попълнение на Сити Джанлуиджи Донарума бе сред най-силните на терена при победата с 3:0 на „Етихад“ в неделя, а Скоулс смята, че бившият му клуб е пропуснал златна възможност, като не е направил опит да вземе бившия вратар на Пари Сен Жермен.

Донарума бе обявен за продажба, след като стана излишен за наставника на парижани Луис Енрике, и за кратко наистина бе свързван с трансфер на „Олд Трафорд“. В крайна сметка обаче Манчестър Сити се намеси и привлече 26-годишния страж в последния ден от трансферния прозорец.

"The forwards needed addressing. Did it need three of them, though? I'm not sure it did" 😬



🤔 Did #MUFC get their priorities wrong in the transfer market? 🔴#BBCFootball #ManUnited #PremierLeague pic.twitter.com/sfPE9lK9pN — BBC 5 Live Sport (@5liveSport) September 15, 2025

В подкаста BBC Football Daily Скоулс заяви:

„Вратарският пост беше огромен проблем. Остана усещането, че трябваше да се стигне чак до мача с Гримсби, за да се осъзнае, че Андре Онана не е на необходимото ниво. А после виждаш как Донарума става свободен и си мислиш – ето това е твоят шанс. Можем да купим вратар за 35–40 милиона паунда, който ще е наш за следващите 10 години.

Ако Манчестър Юнайтед не са били на пазара за Донарума в момента, в който той стана наличен, за мен това е престъпление. Вместо това взимаш това момче от Белгия (Сен Ламенс). Колко струва? 20 милиона евро?. Това ти казва всичко за него на този етап.“

В дербито Ламенс остана на пейката, а под рамката за Юнайтед отново започна Алтай Байъндър въпреки серията си от слаби изяви. Скоулс прие това като знак, че белгиецът не е на нужното ниво:

„Самата сума ми подсказва, че той не е топ вратар. А ако беше топ вратар, щеше да играе веднага, да бъде пуснат в големия мач. Защото всички знаем, че Юнайтед има огромни проблеми на вратарския пост. Грешката с Донарума е най-голямата, която виждам. В момента, в който този човек стана свободен – ти трябва да тръгнеш към Париж, да го вземеш и да му дадеш каквото иска. Той може спокойно да е най-добрият вратар в света, напомня ми на Петер Шмайхел.“

Междувременно Юнайтед се подготвя за следващото голямо изпитание във Висшата лига – домакинство срещу петия в класирането Челси в събота.