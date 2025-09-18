Черно море отказа половин милион лева

Черно море се отказва временно от исканата сума, която трябваше да бъде разгледана и гласувана на вчерашната Извънредна сесия на Общинския съвет във Варна.

На заседанието днес бе гласувано да бъдат отпуснати 550 000 лева за Спартак (Варна). Очаква се клубът да използва парите, за да погаси задълженията си към НАП.

Черно море искаше сума, близка до тази на „соколите“, за да реновира школата на ДЮШ в квартал „Аспарухово“. В крайна сметка „моряците“ се отказаха молбата им да бъде разгледана, но запазиха правото да поискат парите на по късен етап.