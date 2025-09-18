Новини
Черно море отказа половин милион лева

Черно море отказа половин милион лева

18 Септември, 2025 11:26 578 1

„Моряците“ запазиха право да поискат сумата на по-късен етап

Черно море отказа половин милион лева - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Черно море се отказва временно от исканата сума, която трябваше да бъде разгледана и гласувана на вчерашната Извънредна сесия на Общинския съвет във Варна.

На заседанието днес бе гласувано да бъдат отпуснати 550 000 лева за Спартак (Варна). Очаква се клубът да използва парите, за да погаси задълженията си към НАП.

Черно море искаше сума, близка до тази на „соколите“, за да реновира школата на ДЮШ в квартал „Аспарухово“. В крайна сметка „моряците“ се отказаха молбата им да бъде разгледана, но запазиха правото да поискат парите на по късен етап.


  • 1 Синдбад

    0 0 Отговор
    ТИМ да се откажат от половин милион?! Звучи ми невероятно. Толкова колкото да построят стадиона.

    11:57 18.09.2025

