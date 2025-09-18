Марин Петков продължава да е вариант за Макаби (Хайфа)

Израелският гранд Макаби (Хайфа) не се отказва от привличането на Марин Петков. Така пишат медиите в страната, като се позовават и на освободената квота за още един чужденец в отбора. Това е станало факт, след като французинът Пиер Корно е взел гражданство и в Израел посочват, че Макаби е готов да вземе българския национал. Клубът има време до 21 септември, като първата оферта не удовлетвори Левски и тя категорично бе отхвърлена.

През това лято около името на Марин не спираше да се шуми. Преди мачовете с Брага от квалификациите за същинската фаза на Лига Европа той бе с единия крак в Ракув. Шефът на полския клуб Артур Платек, познат у нас от работата си в Ботев Пд, дори бе на „Герена“, за да финализира преговорите. Сините обаче предпочетоха да задържат Петков за реванша в Португалия и сделката пропадна. След това не се стигна и до преминаването му в италианския втородивизионен Монца.

Сериозен интерес има и към друг играч на Левски. Става въпрос за Мустафа Сангаре. Французинът е желан от Есперанс Тунис, но сините са отхвърлили 1.5 млн. евро за правата му.