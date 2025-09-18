Ясни са всички аматьорски отбори, които ще участват в основната фаза на Купа на България

Спартак Пловдив и Загорец Нова Загора са последните два отбора от аматьорския футбол, които се включват в основната фаза на турнира за Купа на България. Двата състава преодоляха последните си съперници в Югоизточната зона и допълват участниците в предварителния кръг. Пловдивчани отстраниха Родопа Смолян с 2:1, а Загорец на неутралния терен в Карнобат триумфира над Нефтохимик Бургас след 4:2 с дузпи и 1:1 в редовното време. Пак на Югоизток ОФК Хасково, доскоро известен като Саяна Хасково, отстрани амбициозния тим на Върбица Бенковски с 2:0.

По регламент в този предварителен кръг участват 16 отбора от аматьорския футбол (Трета лига и надолу), които минават през квалификации, и 16 от 18-те отбора в Mr Bit Втора лига, тъй като вторите състави на Лудогорец и на ЦСКА нямат право на участие. Отказът от участие в първенството на ФК Крумовград обаче остави участниците от второто ниво на футбола ни, което означава един почиващ отбор от аматьорските в предварителния кръг.

Металург Перник е единственият отбор, който играе в четвърта лига и ще играе в основната схема на турнира. Перничани имаха късмет при жребия, тъй като в техния регион нито един друг отбор не заяви участие. След това в междуобластните квалификации късметът им проработи още веднъж и те бяха изтеглени като почиващ отбор, директно преминаващ към основната фаза.

На другия полюс е Спартак Пловдив, който трябваше да отстрани четири съперника на регионално и зонално ниво, за да стигне до същото стъпало. В Югозападната Трета лига Витоша Бистрица и Рилски спортист Самоков победиха по три противника, за да си гарантират среща с отбор от второто ниво.

Участници в предварителния кръг на турнира за SESAME Купа на България:

Североизточна България: Бенковски Исперих, Ботев Нови пазар, Септември 98 Тервел, Черноломец 1919 Попово

Северозападна България: Партизан Червен бряг, ФК Ловеч, Ком Берковица, Бдин 1923 Видин

Югозападна България: Витоша Бистрица, Рилски спортист 2011 Самоков, Металург 1957 Перник, Германея Сапарева баня

Югоизточна България: Ямбол 1915, ОФК Хасково, Спартак Пловдив, Загорец Нова Загора

Жребият за предварителния кръг ще се тегли до края на месец септември, а двубоите трябва да се изиграят в периода 8-12 октомври.