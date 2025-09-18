Диего Симеоне: Обиждат те през целия мач, а ти не можеш да кажеш нищо

Наставникът на Атлетико Мадрид - Диего Симеоне, призова властите и ръководството на Ливърпул да предприемат действия срещу въпросния фен, който провокира специалиста в края на срещата на „Анфийлд“, а това му донесе червен картон.

Аржентинецът обяви, че в продължение на всичките деветдесет минути, той е бил обиждан и руган от феновете на домакините.

Ливърпул спечели мача с 3:2 след късен гол на капитана Върджил ван Дайк, който донесе всичките три точки на домакините в Шампионската лига.

След мача Симеоне обясни действията си и призова за наказание на виновника.

"Имаше обиди през целия мач. Но аз трябва да бъда спокоен и да търпя всичко – обиди, жестове и т.н. Обиждат те през целия мач, а ти не можеш да кажеш нищо, защото си треньор."

"Реакцията ми на обидата не е оправдана, но вие не знаете какво е 90 минути да бъдеш обиждан без спиране. И разбира се, когато съперникът вкара гол, се обръщаш и те продължават да те обиждат. Реферът ми каза, че ме разбира, но се надявам ако от Ливърпул идентифицират човека, да има последствия за него."