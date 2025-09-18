Диего Симеоне: Обиждат те през целия мач, а ти не можеш да кажеш нищо

Наставникът на Атлетико Мадрид - Диего Симеоне, призова властите и ръководството на Ливърпул да предприемат действия срещу въпросния фен, който провокира специалиста в края на срещата на „Анфийлд“, а това му донесе червен картон.
Аржентинецът обяви, че в продължение на всичките деветдесет минути, той е бил обиждан и руган от феновете на домакините.
Ливърпул спечели мача с 3:2 след късен гол на капитана Върджил ван Дайк, който донесе всичките три точки на домакините в Шампионската лига.
След мача Симеоне обясни действията си и призова за наказание на виновника.
"Имаше обиди през целия мач. Но аз трябва да бъда спокоен и да търпя всичко – обиди, жестове и т.н. Обиждат те през целия мач, а ти не можеш да кажеш нищо, защото си треньор."
"Реакцията ми на обидата не е оправдана, но вие не знаете какво е 90 минути да бъдеш обиждан без спиране. И разбира се, когато съперникът вкара гол, се обръщаш и те продължават да те обиждат. Реферът ми каза, че ме разбира, но се надявам ако от Ливърпул идентифицират човека, да има последствия за него."
1 Ерик Кантона
15:04 18.09.2025
2 Психо
Коментиран от #3
15:08 18.09.2025
3 Че и
До коментар #2 от "Психо":Гол от засада им призна на Атлетико съдията. А Симеоне какво иска, торта да му поднесат. Той също псува и подскача като гамен цял мач.
15:23 18.09.2025
4 До луната и назад
15:38 18.09.2025
5 Някой
Онзи обиждащият мяркан на видео, да го накажат няколко години да не може да стъпва на мач. Сред такива трябва да се създаде страх от простащини.
15:49 18.09.2025