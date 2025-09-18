Новини
Диего Симеоне: Обиждат те през целия мач, а ти не можеш да кажеш нищо

Диего Симеоне: Обиждат те през целия мач, а ти не можеш да кажеш нищо

18 Септември, 2025 15:00

Павел Ковачев

Наставникът на Атлетико Мадрид - Диего Симеоне, призова властите и ръководството на Ливърпул да предприемат действия срещу въпросния фен, който провокира специалиста в края на срещата на „Анфийлд“, а това му донесе червен картон.

Аржентинецът обяви, че в продължение на всичките деветдесет минути, той е бил обиждан и руган от феновете на домакините.

Ливърпул спечели мача с 3:2 след късен гол на капитана Върджил ван Дайк, който донесе всичките три точки на домакините в Шампионската лига.

След мача Симеоне обясни действията си и призова за наказание на виновника.

"Имаше обиди през целия мач. Но аз трябва да бъда спокоен и да търпя всичко – обиди, жестове и т.н. Обиждат те през целия мач, а ти не можеш да кажеш нищо, защото си треньор."

"Реакцията ми на обидата не е оправдана, но вие не знаете какво е 90 минути да бъдеш обиждан без спиране. И разбира се, когато съперникът вкара гол, се обръщаш и те продължават да те обиждат. Реферът ми каза, че ме разбира, но се надявам ако от Ливърпул идентифицират човека, да има последствия за него."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ерик Кантона

    3 0 Отговор
    Скачай с бутоните, кво чакаш, 90 минути имаше на разположение, аз за 2 секунди го изрязах.

    15:04 18.09.2025

  • 2 Психо

    6 3 Отговор
    Мръсни англета и съдията им помогна

    Коментиран от #3

    15:08 18.09.2025

  • 3 Че и

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Психо":

    Гол от засада им призна на Атлетико съдията. А Симеоне какво иска, торта да му поднесат. Той също псува и подскача като гамен цял мач.

    15:23 18.09.2025

  • 4 До луната и назад

    0 0 Отговор
    От идиоти,които се кръвосмешавали какво да се очаква.

    15:38 18.09.2025

  • 5 Някой

    1 1 Отговор
    Обидата се води насилие по приетата конвенция за защита на човека. В българското законодателство обаче ако отвърнеш, не може да се съди при такива и от двете страни.
    Онзи обиждащият мяркан на видео, да го накажат няколко години да не може да стъпва на мач. Сред такива трябва да се създаде страх от простащини.

    15:49 18.09.2025

