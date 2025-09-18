Новини
Алкарас в Алкатраз

18 Септември, 2025 17:47 679 2

  • карлос алкарас-
  • алкатраз-
  • сан франциско-
  • laver cup-
  • us open-
  • тенис-
  • шампион-
  • туризъм-
  • спортни новини

Организаторите на Laver Cup не пропуснаха да споделят впечатляващия момент в социалните мрежи

Алкарас в Алкатраз - 1
Снимка: x.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Световният номер едно в тениса, Карлос Алкарас, не спира да изненадва феновете си с нови преживявания отвъд корта. След като триумфира на престижния US Open, младият испанец се отправи към западното крайбрежие на САЩ, където го очаква участие в демонстративния турнир Laver Cup.

Преди да се впусне в нови спортни битки, Алкарас реши да опознае един от най-емблематичните символи на Сан Франциско – мистичния остров Алкатраз. Там, сред мъгливите води на залива, се издига някогашният страховит затвор, превърнал се в легенда и туристическа атракция. Именно на това място шампионът започна деня си, потапяйки се в историята и атмосферата на някогашния „дом“ на най-опасните престъпници в Америка.

Организаторите на Laver Cup не пропуснаха да споделят впечатляващия момент в социалните мрежи, публикувайки снимка с надпис: „Алкарас в Алкатраз“. Кадърът бързо обиколи интернет и предизвика вълна от коментари сред почитателите на тениса.

С това свое посещение Карлос Алкарас не само доказа, че обича да изследва нови хоризонти, но и показа, че умее да съчетава спортните успехи с незабравими приключения.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    2 0 Отговор
    щом е карлос там му е местото

    18:00 18.09.2025

  • 2 ДОЪРАН 2018

    2 0 Отговор
    ДНЕС, 18 СЕПТЕМВРИ, ГЕНЕРАЛ ВАЗОВ РАЗМАЗВА ЗАПАДА НА ДОЙРАН! УРА БЪЛГАРИ!

    18:28 18.09.2025

