Борислав Младенов ще играе във Виена: Апоел (Тел Авив) го преотстъпи за новия сезон

Борислав Младенов ще играе във Виена: Апоел (Тел Авив) го преотстъпи за новия сезон

18 Септември, 2025

Баскетболистът ще има възможност да натрупа ценен опит в австрийското първенство и Адриатическата лига

Борислав Младенов ще играе във Виена: Апоел (Тел Авив) го преотстъпи за новия сезон - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският национал Борислав Младенов ще продължи баскетболната си кариера в австрийския Виена, след като израелският гранд Апоел (Тел Авив) официално обяви, че го преотстъпва за предстоящата кампания. Новината бе потвърдена чрез социалните мрежи на клуба, където пожелаха успех на 25-годишния гард в новото му предизвикателство.

Младенов, който е син на емблематичния Георги Младенов – една от най-ярките фигури в историята на българския баскетбол, подписа дългосрочен договор с Апоел в края на август. Контрактът му с израелския тим е до лятото на 2028 година, но през този сезон той ще носи екипа на Виена, който ще се състезава в престижната Адриатическа лига.

Преди да бъде преотстъпен, българският национал взе участие в две контролни срещи на Апоел – срещу Балкан и Рилски спортист в София. В първата проверка Младенов се отличи с 8 точки и 4 борби, а във втората добави още 7 точки към актива си.

С този трансфер България остава с двама представители в Евролигата – Александър Везенков, който защитава цветовете на гръцкия Олимпиакос, и натурализираният американец Коди Милър-Макинтайър, част от сръбския гранд Цървена звезда.


