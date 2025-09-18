Новини
Спорт »
Бойни спортове »
Юлияна Янева донесе сребро за България от Световното по борба в Загреб

Юлияна Янева донесе сребро за България от Световното по борба в Загреб

18 Септември, 2025 21:42 418 2

  • юлияна янева-
  • сребърен медал-
  • световно първенство по борба-
  • загреб-
  • ами иши-
  • българска борба-
  • спортни новини

Българката загуби финала от японската сензация Ами Иши

Юлияна Янева донесе сребро за България от Световното по борба в Загреб - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българската боркиня Юлияна Янева се окичи със сребърен медал на Световното първенство по борба в Загреб, след като отстъпи драматично на японската сензация Ами Иши във финалната схватка в категория до 68 килограма.

Двубоят започна с активна игра от страна на Янева, която успя да реализира две точки чрез светкавична контраатака и умело обръщане. Японката, която вече е световна шампионка и в по-горната категория, отговори с точка след избутване на българката извън тепиха. Първата част приключи след неуспешна атака на Иши, а напрежението нарасна с всяка изминала секунда.

Във втората Иши демонстрира класата си, като добави още две точки към актива си. В разгара на схватката, при една от атаките, японката неволно удари Янева по лицето, което наложи намесата на медицинския екип. Въпреки болката и напрежението, българската шампионка не се отказа и в последните минути предприе серия от офанзиви, опитвайки се да обърне резултата.

За съжаление, защитата на Иши се оказа непробиваема, а финалният резултат 4:2 донесе златото на Япония.

Въпреки загубата, Янева заслужено се поздрави с първия медал за България от престижния форум.

По пътя към финала тя демонстрира изключителна форма, като елиминира последователно Ханум Велиева, Сол Гум Парк, световната №2 Катерина Зеленик и актуалната световна шампионка Джиа Лонг от Китай.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гошо

    1 0 Отговор
    СТанка унищожи борбата в България!

    21:50 18.09.2025

  • 2 стана сливенска

    0 0 Отговор
    Браво! Брависимо! Ашколсун! Машала! Аферим! , централизираната подготовка до това води!

    22:10 18.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ