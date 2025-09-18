Юлияна Янева донесе сребро за България от Световното по борба в Загреб

Българската боркиня Юлияна Янева се окичи със сребърен медал на Световното първенство по борба в Загреб, след като отстъпи драматично на японската сензация Ами Иши във финалната схватка в категория до 68 килограма.

Двубоят започна с активна игра от страна на Янева, която успя да реализира две точки чрез светкавична контраатака и умело обръщане. Японката, която вече е световна шампионка и в по-горната категория, отговори с точка след избутване на българката извън тепиха. Първата част приключи след неуспешна атака на Иши, а напрежението нарасна с всяка изминала секунда.

Във втората Иши демонстрира класата си, като добави още две точки към актива си. В разгара на схватката, при една от атаките, японката неволно удари Янева по лицето, което наложи намесата на медицинския екип. Въпреки болката и напрежението, българската шампионка не се отказа и в последните минути предприе серия от офанзиви, опитвайки се да обърне резултата.

За съжаление, защитата на Иши се оказа непробиваема, а финалният резултат 4:2 донесе златото на Япония.

Въпреки загубата, Янева заслужено се поздрави с първия медал за България от престижния форум.

По пътя към финала тя демонстрира изключителна форма, като елиминира последователно Ханум Велиева, Сол Гум Парк, световната №2 Катерина Зеленик и актуалната световна шампионка Джиа Лонг от Китай.