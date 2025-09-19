ЛеБрон Джеймс разкрива плановете си: Краят наближава, но още не е дошъл

ЛеБрон Джеймс внесе яснота относно бъдещето си в НБА. В откровено интервю за предаването „360 With Speedy“ емблематичният лидер на Лос Анджелис Лейкърс категорично заяви, че макар да усеща финалната права на своята изключителна кариера, моментът за сбогуване все още не е настъпил.

„Вече съм от другата страна на хълма, това е факт. Няма да ме видите на паркета още 23 години, дори и десет не са реалистични. Подготвям се за края, но още не съм стигнал дотам“, сподели Джеймс, с което сложи край на спекулациите за незабавното си пенсиониране.

Тази изповед идва в навечерието на 23-ия му сезон в НБА – символично число, което съвпада с легендарния му номер на фланелката.

Въпреки че интересите му извън баскетбола – като голф, йога и благотворителност – се разширяват, ЛеБрон подчерта, че новите му начинания не означават край на баскетболната му кариера.

„Всяко ново начало не е знак за оттегляне. Пенсионирането ще дойде, но още не е на прага ми“, категоричен бе той.

Дори на 40-годишна възраст, Джеймс продължава да впечатлява с изумителна форма и резултати. През изминалия сезон той реализира средно по 24,4 точки, 7,8 борби и 8,2 асистенции на мач, като отбеляза и впечатляващите 51,3% успеваемост при стрелба. Тези показатели го държат сред най-елитните играчи в лигата, а ролята му на лидер в Лейкърс остава незаменима, особено с новите попълнения като Лука Дончич и Остин Рийвс.

Договорът на Джеймс с Лейкърс изтича през следващото лято, което му дава свободата сам да избере кога и как да сложи точка на своята баскетболна сага. Засега обаче той е напълно отдаден на отбора и амбицията си да добави още един шампионски пръстен към колекцията си.

Една от най-големите му мотивации да остане на терена е възможността да играе заедно със синовете си. Историческият момент, в който ЛеБрон и Брони Джеймс се появиха рамо до рамо в НБА, вече е факт – първият баща и син, които споделят игрището в лигата.