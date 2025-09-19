Новини
Монтана ще търси четвърта поредна победа в домакинството си на Спартак Варна

19 Септември, 2025 11:04

Мачът е от 17:45 часа

Монтана и Спартак Варна откриват 9-ия кръг на efbet Лига с мач на стадион „Огоста“, който започва в 17:45 часа. Главен съдия на двубоя е Станимир Тренчев. Срещата може да гледата на живо в ефира на Диема спорт.

Домакините са в отлична форма – тимът на Анатоли Нанков е в серия от три поредни победи, като във всяка от тях запази „суха мрежа“. Това изкачва новака в елита на шесто място с актив от 11 точки (3 победи, 2 равенства и 3 загуби). Монтана не е допускал гол вече над пет часа футбол. За днешния мач се завръща Кристофър Ачемпонг, а ден преди двубоя клубът картотекира и нигерийския нападател Ибрахима Мохамад. Под въпрос обаче остава титулярният вратар Васил Симеонов, който лекува травма в рамото.

Спартак Варна също влиза в двубоя в приповдигнато настроение, след като постигна първа победа за сезона – 3:0 срещу Арда у дома. Варненци вече имат 7 точки и заемат 11-ото място в класирането. Добрата новина за Гьоко Хаджиевски е, че контузията на Бернардо Коуто не се оказа сериозна и той ще бъде на линия. На разположение отново е и Луис Пахама, но Колако Джонсън няма да играе поради травма.

Очаква се интригуващ двубой, в който Монтана ще се опита да удължи победната си серия, а Спартак Варна ще търси първи успех като гост през сезона.

Билети за двубоя се продават онлайн,както и на касите на стадион "Огоста". Цените са 10 лева за всички сектори.


