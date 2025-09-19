Новак Джокович отхвърли поканата на Федерер

Тенис светът отново остава без едно от най-големите си имена на престижния турнир Лейвър Къп. Новак Джокович, рекордьорът по титли от Големия шлем, за трета поредна година няма да се включи в надпреварата, въпреки личната покана от Роджър Федерер.

Швейцарската икона и съосновател на Лейвър Къп, Роджър Федерер, не скри разочарованието си, че няма да види Джокович рамо до рамо с младата испанска звезда Карлос Алкарас. Още през миналата година Федерер сподели пред Барбара Шет, че би искал да обедини двамата титани в един отбор – мечта, която и този сезон ще остане неосъществена.

Въпреки отсъствието на сръбския ас, европейският тим ще разчита на впечатляваща селекция. Карлос Алкарас, Александър Зверев, Холгер Руне и Каспер Рууд ще защитават честта на Стария континент в Сан Франциско.

От другата страна на мрежата, отборът на света ще бъде воден от Тейлър Фриц, Алекс де Минор и Франсиско Серундоло. Миналата година Европа триумфира, а сега амбициите са още по-големи.

Причината за решението на Новак Джокович е напълно разбираема – семейството заема централно място в живота му. С наближаването на края на бляскавата си кариера, сърбинът все по-внимателно подбира турнирите, в които участва. Още през миналата година той обяви, че няма да прави дългосрочни планове и ще се фокусира върху най-важните състезания.

Макар да пропуска Лейвър Къп, феновете на тениса няма да останат разочаровани. Джокович вече потвърди участие на турнира в Атина, който стартира на 2 ноември и е част от сериите ATP 250. Седмица по-късно го очакват Финалите на ATP в Торино, където той ще се бори за нов трофей като №3 в световната ранглиста.