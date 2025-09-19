Новини
Спорт »
Тенис »
Новак Джокович отхвърли поканата на Федерер

Новак Джокович отхвърли поканата на Федерер

19 Септември, 2025 13:44 500 1

  • новак джокович-
  • роджър федерер-
  • лейвър къп-
  • карлос алкарас-
  • тенис новини-
  • atp-
  • турнир в атина-
  • финали в торино-
  • спортни новини

Ето защо няма да го видим в Сан Франциско

Новак Джокович отхвърли поканата на Федерер - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Тенис светът отново остава без едно от най-големите си имена на престижния турнир Лейвър Къп. Новак Джокович, рекордьорът по титли от Големия шлем, за трета поредна година няма да се включи в надпреварата, въпреки личната покана от Роджър Федерер.

Швейцарската икона и съосновател на Лейвър Къп, Роджър Федерер, не скри разочарованието си, че няма да види Джокович рамо до рамо с младата испанска звезда Карлос Алкарас. Още през миналата година Федерер сподели пред Барбара Шет, че би искал да обедини двамата титани в един отбор – мечта, която и този сезон ще остане неосъществена.

Въпреки отсъствието на сръбския ас, европейският тим ще разчита на впечатляваща селекция. Карлос Алкарас, Александър Зверев, Холгер Руне и Каспер Рууд ще защитават честта на Стария континент в Сан Франциско.

От другата страна на мрежата, отборът на света ще бъде воден от Тейлър Фриц, Алекс де Минор и Франсиско Серундоло. Миналата година Европа триумфира, а сега амбициите са още по-големи.

Причината за решението на Новак Джокович е напълно разбираема – семейството заема централно място в живота му. С наближаването на края на бляскавата си кариера, сърбинът все по-внимателно подбира турнирите, в които участва. Още през миналата година той обяви, че няма да прави дългосрочни планове и ще се фокусира върху най-важните състезания.

Макар да пропуска Лейвър Къп, феновете на тениса няма да останат разочаровани. Джокович вече потвърди участие на турнира в Атина, който стартира на 2 ноември и е част от сериите ATP 250. Седмица по-късно го очакват Финалите на ATP в Торино, където той ще се бори за нов трофей като №3 в световната ранглиста.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бялджип

    0 0 Отговор
    Без съмнение Джокович е най-великият тенисист за всички времена. Някъде твърдят, че е най-великият спортист изобщо. Не се наемам да твърдя второто, но първото едва ли някой ще оспори.

    Затова има пълно право сам да решава и избира къде ще играе. Във всеки турнир той ще е украшението.

    13:54 19.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ