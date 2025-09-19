"Макларън" блести в Баку: Ландо Норис с най-добро време в първата тренировка за Гран при на Азербайджан

Състезателният уикенд във Формула 1 в Баку започна с истински фурор за отбора на "Макларън". Британският тим демонстрира впечатляваща скорост още в първата свободна тренировка преди старта на 17-ия кръг от шампионата, като Ландо Норис оглави класирането с най-бързата обиколка – 1:42.704 минути. Оскар Пиастри, австралийският талант и съотборник на Норис, затвърди доминацията на "Макларън", като се нареди втори, само на 0,310 секунди след лидера.

Третото място в сесията зае Шарл Леклер с "Ферари", който изостана с 0,552 секунди от върха. Изненадващо, четирикратният световен шампион Макс Верстапен от "Ред Бул" не успя да се намеси в битката за челните позиции и остана едва седми, на повече от секунда зад Норис.

Седемкратният първенец Люис Хамилтън, който тази година кара за "Ферари", финишира 13-и, като изостана с 1,383 секунди от най-доброто време.

Двукратният шампион Фернандо Алонсо с "Астън Мартин" също не намери място сред лидерите и се нареди 15-и.