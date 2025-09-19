Разкриха специална клауза в договора на Жозе Моуриньо с Бенфика

Жозе Моуриньо е получил ясното предупреждение, че мястото му в Бенфика зависи изцяло от резултатите, въпреки че едва вчера подписа двугодишен договор с гранда от „Ещадио да Луш“. Португалецът е бил предупреден, че за да остане на поста си до лятото на 2027 година, ще трябва да постигне незабавни успехи.

Моуриньо се завръща в родината си, където стартира треньорската си кариера през 2000 година,, след като бе освободен от турския Фенербахче заради отпадане в квалификациите за Шампионската лига именно от Бенфика. На 62 години бившият наставник на Порто, Челси, Интер, Реал Мадрид, Тотнъм, Рома и Фенербахче остава също толкова амбициозен и е решен да донесе нови трофеи на клуба, но е наясно, че както събитията на терена, така и тези извън него могат да определят съдбата му в Лисабон.

С наближаващите президентски избори в Бенфика през октомври, настоящият президент Руи Коща бе запитан дали назначаването на Моуриньо е негов „изборен актив“.

„Тук съм като президент на Бенфика и избирам треньор за Бенфика. Странно ми е, че се използват такива термини. Нашето задължение е бъдещето на клуба, а ако мислехме само за изборите, това би означавало да оставим отбора без треньор до тогава. Моуриньо е треньор на Бенфика, защото вярваме, че има всички качества да ръководи клуб от подобна величина. Усетихме нужда от промяна в щаба и ни трябваше човек, способен да управлява клуб с този мащаб,“ заяви Коща.

Коща разкри и подробности за договора:

„Има клауза в края на сезона, която дава на клуба възможност да продължи или да не продължи с него. Назначаваме треньор за Бенфика, който не е безразличен на световно ниво – той е едно от най-уважаваните имена във футбола. Сигурни сме, че с него осигуряваме бъдещето на клуба.“

Моуриньо от своя страна заяви категорично: „Ден след изборите аз ще бъда треньор на Бенфика.“

Дебютът му ще бъде в събота срещу AVS, а на 30 септември го очаква емоционално завръщане на „Стамфорд Бридж“ за сблъсък с Челси в Шампионската лига.