Монтана игра по-добре, но загуби от Спартак (Варна)

Спартак (Варна) победи с 2:1 Монтана като гост в първи двубой от деветия кръг на efbet Лига. Домакините бяха през цялото време по-активни, владееха повече топката, отправиха повече удари, но в крайна сметка загубиха мача. “Соколите” пък отправиха три точни удара през цялата среща и успяха да вкарат два гола, с които си гарантираха трите точки. С голяма заслуга за победата е и вратарят на варненци Максим Ковальов, който отново беше на висота и отрази немалко опасни ситуации. Иначе Дамян Йорданов откри за Спартак в 33-ата минута с красиво изпълнение. Борис Димитров изравни (50’), но малко по-късно Мартин Михайлов си отбеляза автогол (58’).

Така “соколите” записаха втора поредна победа и се изкачват до седмото място с 10 точки. Монтана е с един пункт повече и към момента заема шестото място, прекъсвайки серията си от три поредни успеха.

Още в 4-ата минута Максим Ковальов трябваше да показва рефлекс. Тогава вратарят на “соколите” трябваше да се намесва след удар на Антон Тунгаров. В 7-ата минута Георг Стояновски се оказа сам срещу вратаря на Монтана. Новият нападател на Спартак изигра ситуацията прекалено спокойно и не успя да вкара, като очакваше, че е бил в положение на засада. Страничният съдия в действителност вдигна флага си, но при повторенията се видя, че ситуацията е доста спорна и при евентуално попадение съдиите от ВАР щяха да имат работа.

В следващите минути Монтана определено беше по-активният тим, владееше повече топката и организираше повече атаки. В 26-ата минута след пряк свободен удар Иван Коконов се откъсна от бранителите и остана сам срещу Ковальов. Стражът на “соколите” обаче спаси. При добавката Борис Димитров шутира, но защитник на Спартак изчисти малко пред голлинията.

120 секунди по-късно Ачемпонг центрира отдясно към наказателното поле, а там Илиадис засече. Ковальов инстинктивно спаси, а след това топката се отклони и в страничния стълб.

Противно на очакванията варненци успяха да открият резултата с първата си по-сериозна атака и първия си точен удар. В 33-ата минута Ксанди и Коуто организираха нападение отляво, като размениха няколко подавания. Последва опит за центриране, но бранител на Монтана изчисти. Топката обаче отново попадна в краката на Ксанди, който видя и подаде към границата на наказателното поле на Дамян Йорданов. 20-годишният халф от движение отправи хубав удар, с който разпечата вратата на Роса - 1:0.

Монтана веднага отговори с шут от дистанция на Илиадис, но Ковальов отново беше на ниво. До края на полувремето Монтана отново владееше изцяло инициативата, но бранителите на Спартак и вратарят Ковальов не позволиха резултатът да бъде изравнен. Така след малко повече от 45 минути игра варненци се оттеглиха с гол аванс в почивка.

Второто полувреме започна по перфектен начин за домакините. В 50-ата минута Монтана изпълни пряк свободен удар, при който топката беше изсипана в наказателното поле. Там Георг Стояновски изключително нескопосано се опита да изчисти, но сложи топката право на главата на Борис Димитров. Нападателят нямаше как да сбърка и от близка дистанция вкара за 1:1.

В 58-ата минута Спартак отново излезе напред в резултата. Деян Лозев отдясно центрира към далечния край на наказателното поле към Ксанди. Бразилецът от своя страна с едно докосване пусна успоредно подаване към Георг Стояновски, който от близка дистанция подложи крак и вкара за 1:2. При повторенията остана съмнение дали централният нападател на “соколите” вкарва, или топката последно се отклонява в Мартин Михайлов, който беше скочил на шпагат, но в крайна сметка за варненци това нямаше значение.

След попадението Монтана отново се активизира. В 71-ата минута Костадин Илиев отправи удар с глава, а топката премина на сантиметри от страничния стълб. Малко по-късно бърза контраатака от страна на Спартак завърши с удар на Ксанди, който беше неточен. Малко по-късно отново бразилецът отправи опасен диагонален шут, но Роса успя да избие.

В 79-ата минута отново Ковальов показа класа. След центриране от корнер Костадин Илиев засече с глава, топката се отклони в тревата, но стражът на “соколите” внимаваше и изби. В 84-ата минута Коконов стреля опасно от въздуха, но не намери очертанията на вратата.

В 85-ата минута Бернардо Коуто остана на чиста позиция и отправи опасен удар, но за негово нещастие топката се отклони в страничния стълб.

Във финалните минути двубоят се играеше изцяло в половината на Спартак. Монтана организираше атака след атака, но попадение така и не падаше, като и Ковальов продължаваше с добрите намеси. Така в крайна сметка варненци подпечатаха успеха си и се поздравиха с трите точки.