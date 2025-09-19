Новини
Душан Керкез си е събрал багажа от базата в Панчарево

19 Септември, 2025 20:00 827 5

Очаква се съвсем скоро ЦСКА да обяви официално раздялата с Керкез

Душан Керкез си е събрал багажа от базата в Панчарево - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Треньорът на ЦСКА - Душан Керкез, си е събрал багажа от базата на "червените" в Панчарево и се е сбогувал с персонала, научи Gong.bg. Наставникът е бил със свой приятел, който му е помогнал.

Очаква се съвсем скоро ЦСКА да обяви официално раздялата с Керкез.

В момента двете страни водят преговори за прекратяване на договора на босненеца.

В последните часове се появи информация, че Керкез иска да си получи всички заплати до края на контракта, който изтича през лятото на 2026 година.

Това обаче трудно ще се случи. По всяка вероятност двете страни ще си стиснат ръцете за 2-3 заплати неустойка, тъй като треньорът отказва да подаде оставка.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 фергюсън

    1 0 Отговор
    ЦСКА е нямала по голям царул от този от създаването на отбора !

    Коментиран от #3

    20:04 19.09.2025

  • 2 Този

    3 0 Отговор
    босненски циганин върна чорбарите в първи клас.

    20:05 19.09.2025

  • 3 Лопата Орешник

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "фергюсън":

    Дълбоко съгласен съм! След първия мач още и се изцепи,че нямало шанс нещо да стане! Обижда и играчите и феновете и няма никакво усещане за такт! Кръгъл едеот! Да си обира крушите преди да са го ашладисали!

    20:06 19.09.2025

  • 4 ШЕФА

    1 0 Отговор
    Душманино Керкез изчезни ! Треньора на 15 г. отбор ще свърши по добре работата.Направете експеримент за един месец и ще видите че ще е така ,ние ЦСКА така или иначе вече сме за никъде.

    20:37 19.09.2025

  • 5 Хмм

    1 0 Отговор
    като на вавилонската кула, събрани от кол и въже, говорят на различни езици

    20:40 19.09.2025

