Душан Керкез си е събрал багажа от базата в Панчарево

Треньорът на ЦСКА - Душан Керкез, си е събрал багажа от базата на "червените" в Панчарево и се е сбогувал с персонала, научи Gong.bg. Наставникът е бил със свой приятел, който му е помогнал.

Очаква се съвсем скоро ЦСКА да обяви официално раздялата с Керкез.

В момента двете страни водят преговори за прекратяване на договора на босненеца.

В последните часове се появи информация, че Керкез иска да си получи всички заплати до края на контракта, който изтича през лятото на 2026 година.

Това обаче трудно ще се случи. По всяка вероятност двете страни ще си стиснат ръцете за 2-3 заплати неустойка, тъй като треньорът отказва да подаде оставка.