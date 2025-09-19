Новини
Барселона с нов удар: таванът на заплатите падна драстично

19 Септември, 2025 19:00 638 0

Каталунците са далеч зад Реал Мадрид, който удвоява бюджета им за заплати

Барселона с нов удар: таванът на заплатите падна драстично - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Барселона получи сериозен финансов удар – таванът на заплатите на клуба бе намален с близо 25% и вече възлиза на 351,3 млн. евро. Това е със 112 млн. евро по-малко спрямо началото на 2025 г. и по-малко от половината на лимита на Реал Мадрид, който достига впечатляващите 761,2 млн. евро, сочи анализ на американската спортна медия “On Si”.

Основната причина за спада е забавянето на завръщането на отбора на „Камп Ноу“ и провалената сделка за продажба на ВИП места за около 100 млн. евро. Така каталунците пропускат огромни приходи, докато съперниците им от Мадрид увеличават бюджета си благодарение на високи постъпления и ограничени разходи.

Президентът на Ла Лига Хавиер Тебас подчерта, че Барса все пак е успяла да подсили състава си и има добър старт на сезона, а директорът на организацията Хавиер Гомес увери, че клубът ще преодолее кризата: „Това е световен гранд, убеден съм, че ще се възстановят на 100%.“

Въпреки трудностите, отборът на Ханзи Флик остава с втория по големина бюджет в Испания, но ще трябва да се справя под още по-строги финансови рамки.


