Барселона с нов удар: таванът на заплатите падна драстично

Барселона получи сериозен финансов удар – таванът на заплатите на клуба бе намален с близо 25% и вече възлиза на 351,3 млн. евро. Това е със 112 млн. евро по-малко спрямо началото на 2025 г. и по-малко от половината на лимита на Реал Мадрид, който достига впечатляващите 761,2 млн. евро, сочи анализ на американската спортна медия “On Si”.

Основната причина за спада е забавянето на завръщането на отбора на „Камп Ноу“ и провалената сделка за продажба на ВИП места за около 100 млн. евро. Така каталунците пропускат огромни приходи, докато съперниците им от Мадрид увеличават бюджета си благодарение на високи постъпления и ограничени разходи.

Президентът на Ла Лига Хавиер Тебас подчерта, че Барса все пак е успяла да подсили състава си и има добър старт на сезона, а директорът на организацията Хавиер Гомес увери, че клубът ще преодолее кризата: „Това е световен гранд, убеден съм, че ще се възстановят на 100%.“

Въпреки трудностите, отборът на Ханзи Флик остава с втория по големина бюджет в Испания, но ще трябва да се справя под още по-строги финансови рамки.