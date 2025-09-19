Новини
Душан Керкез отказва да си тръгне от ЦСКА, иска си всички заплати до края на договора

19 Септември, 2025 19:29 694 5

  • душан керкез-
  • футбол-
  • цска-
  • треньор-
  • обещетение-
  • договор

Оставката на Керкез официално бе поискана от спортния директор Бойко Величков след поражението с 0:1 от Арда вчера, а агитката на тима скандира "Оставка"

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Наставникът на ЦСКА - Душан Керкез, на този етап отказва да напусне "Армията". Треньорът твърди, че е обещал да хвърли оставка заради страх от феновете, които го причакаха на Панчарево след загубата от Арда.

Босненецът споделил тази сутрин, че категорично отказва да си тръгне от клуба, ако не получи всичките си заплати до края на договора му през юни 2026 година.

Оставката на Керкез официално бе поискана от спортния директор Бойко Величков след поражението с 0:1 от Арда вчера, а агитката на тима скандира "Оставка".

Ръководството на клуба вече окончателно е свалило доверието си към наставника.


Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    1 0 Отговор
    Черкез не Керкез.

    19:34 19.09.2025

  • 2 Неустойчив

    0 1 Отговор
    Два три мача и парите са събрани Без туй сезонът замина.

    19:36 19.09.2025

  • 3 Милен

    6 2 Отговор
    Лесна работа, обявяват фалит, керкеза гори с неустойката а после ще си припознаят друг клуб на който да вземат лиценза, вече имат опит с тези врътки. Така могат да си карат до безкрай.

    19:46 19.09.2025

  • 4 гост

    1 0 Отговор
    Като подписваш договор винаги гледай какво пише в него! Босненецът здраво е хързулнал ЦеСеКаТо!

    19:59 19.09.2025

  • 5 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Бързо размисли! Обяснили са му нещата!

    20:08 19.09.2025

