Новини
Спорт »
Световен футбол »
Футболна сензация в Турция: Гьозтепе на Мъри унижи Бешикташ с 3:0

Футболна сензация в Турция: Гьозтепе на Мъри унижи Бешикташ с 3:0

20 Септември, 2025 08:26 431 2

  • турция-
  • гьозтепе-
  • мъри стоилов-
  • бешикташ

Измирци без поражение вече шест кръга и само на три точки от върха

Футболна сензация в Турция: Гьозтепе на Мъри унижи Бешикташ с 3:0 - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Отборът на Гьозтепе, воден от Станимир Стоилов, продължи впечатляващото си представяне в турската Суперлига, след като разгроми Бешикташ у дома с категоричното 3:0. Жуан Сантос и Ралдней удариха шамара още през първата част, а в 85-ата минута Ибрахим Сабра взриви трибуните с невероятна задна ножица, която сложи точка на двубоя, предава БТА.

С тази победа клубът от Измир се изкачи на втора позиция с 12 точки и вече диша във врата на лидера Галатасарай, който обаче има и мач по-малко. В същото време Бешикташ се срина до десето място със само шест точки.

Гьозтепе остава един от най-стабилните тимове в първенството – шест мача без загуба и едва два допуснати гола от старта на сезона.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 щурецъ

    0 1 Отговор
    На жена се казва мъри. - Айде, мъри! Идвай,ма!

    08:34 20.09.2025

  • 2 ШЕФА

    3 0 Отговор
    Аз съм от ЦСКА,но мога да кажа че Стоилов е отличен треньор който където и да е бил само е печелил победи и уважение.Единствено и само в Уевски при некадърниците и мошеници Раев и онова недоразумение на природата Боримиров не можа да помогне на отбора защото не пожела да участва в схемите на двата паразита.

    08:36 20.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ