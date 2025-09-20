Футболна сензация в Турция: Гьозтепе на Мъри унижи Бешикташ с 3:0

Отборът на Гьозтепе, воден от Станимир Стоилов, продължи впечатляващото си представяне в турската Суперлига, след като разгроми Бешикташ у дома с категоричното 3:0. Жуан Сантос и Ралдней удариха шамара още през първата част, а в 85-ата минута Ибрахим Сабра взриви трибуните с невероятна задна ножица, която сложи точка на двубоя, предава БТА.
С тази победа клубът от Измир се изкачи на втора позиция с 12 точки и вече диша във врата на лидера Галатасарай, който обаче има и мач по-малко. В същото време Бешикташ се срина до десето място със само шест точки.
Гьозтепе остава един от най-стабилните тимове в първенството – шест мача без загуба и едва два допуснати гола от старта на сезона.
Измирци без поражение вече шест кръга и само на три точки от върха
Отборът на Гьозтепе, воден от Станимир Стоилов, продължи впечатляващото си представяне в турската Суперлига, след като разгроми Бешикташ у дома с категоричното 3:0. Жуан Сантос и Ралдней удариха шамара още през първата част, а в 85-ата минута Ибрахим Сабра взриви трибуните с невероятна задна ножица, която сложи точка на двубоя, предава БТА.
