Йоги Льов вярва, че Германия върви по правилния път

Йоахим Льов - бивш селекционер на Германия, спечелил световната титла с Бундестима през 2014 година, смята, че тимът е на правилен път в кампанията за Мондиал 2026, въпреки загубата в първия си квалификационен мач в Словакия преди две седмици, предава БТА. Льов заяви, че "всичко върви на приливи и отливи", но треньорът Юлиан Нагелсман и спортният директор Руди Фьолер "вършат много добра работа“ като цяло.



"Вярвам, че определено ще могат да направят няколко корекции преди Световното първенство и след това се надявам да изиграят добър турнир“, каза Льов.

Льов призна, че „последните мачове не са убедителни“, след като Германия загуби и от Португалия, и от Франция на финалите на Лигата на нациите, преди неуспеха срещу Словакия, последван от победа срещу Северна Ирландия.

"Все още се нуждаем от няколко решения, за да бъдем сред най-добрите отбори. В момента това не е така, каза Льов. – Вярвам, че Нагелсман може да намери правилните подходи, за да има добро Световно първенство в Съединените щати, Мексико и Канада.“

Льов се противопостави на предложенията да се убеди Мануел Нойер да се завърне на вратата след оттеглянето си от националния отбор миналата година във връзка с несигурността около новия вратар Марк-Андре тер Стеген, който е контузен и вече не е титуляр в клуба си Барселона. Льов нарече Нойер „вероятно най-добрият вратар на всички времена“, но добави, че вече Мануел е казал „не“.