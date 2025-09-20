Бонфим взе първа световна титла на 20-километра спортно ходене в Токио

Бразилецът Кайо Бонфим грабна първата си световна титла на 0-километра спортно ходене в Токио. Това стана факт, след като световният рекордьор и фаворит на местната публика Тошиказу Яманиши бе наказан в последните етапи, предава БТА. 34-годишният Бонфим пресече първи финалната линия с време 1:18, 35 часа. Така той завоюва втория си медал от световното първенство в Токио след среброто на 35 км миналата седмица.



Китаецът Ван Чжаочжао спечели сребро с 1:18.43, докато испанецът Пол Макграт изостана с две секунди, за да вземе бронза.



Бонфим поведе пред Макграт в последните два километра и се задържа, за да спечели първата световна титла за Бразилия в спортното ходене за мъже.

Световният рекордьор в дисциплината Тошиказу Яманиши (Япония) водеше през втората половина на дистанцията и бе фаворит за титлата с подкрепата на местните фенове, но бе наказан с двеминутно спиране, заради нечисто ходене и финишира на 28-а позиция с време 1:22:39.



При жените Мария Перес спечели втория си златен медал от световното първенство с успех на 20 километра, постигайки исторически двоен дубъл, след като успешно защити титлата си и на 35 км миналата седмица. 29-годишната испанка финишира за 1:25,54 часа, с комфортни 12 секунди пред мексиканката Алегна Гонсалес.

За радост на публиката на Националния стадион, Нанако Фуджи удържа атаката на еквадорката Паула Милена Торес на финалната линия, за да завърши трета и да стане първата японка, спечелила медал на шампионата.



Перес също така направи двоен дубъл 20 км и 35 км на последното световно първенство в Будапеща преди две години.

