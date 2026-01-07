Неймар преподписа със Сантос: Бразилската звезда остава в родния клуб

Сантос официално потвърди, че футболната легенда Неймар ще продължи да носи бялата фланелка на тима поне още един сезон. Новината бе разпространена от клуба чрез социалните мрежи, с което сложи край на спекулациите около бъдещето на звездата.

Досегашният договор на бившия ас на Барселона и Пари Сен Жермен изтече в края на 2025 година, а феновете тръпнеха в очакване дали любимецът им ще остане в "Вила Белмиро". След дни на догадки и слухове, Сантос сложи точка на всички въпросителни, като обяви, че Неймар ще продължи да радва привържениците си до края на 2026 година.

"Принцът на Вила Белмиро остава у дома! Неймар Джуниър преподписа договора си със Сантос и ще продължи да пише историята си с нашия свещен екип", гласи официалното съобщение на клуба.

Известният спортен журналист Фабрицио Романо също потвърди новината, като подчерта, че удължаването на контракта вече е факт и Неймар ще остане в Сантос още една година.