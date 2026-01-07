Новини
Неймар преподписа със Сантос: Бразилската звезда остава в родния клуб

7 Януари, 2026 13:25 315 0

Новият договор е до края на 2026-а година

Неймар преподписа със Сантос: Бразилската звезда остава в родния клуб - 1
Снимка: Instagram
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Сантос официално потвърди, че футболната легенда Неймар ще продължи да носи бялата фланелка на тима поне още един сезон. Новината бе разпространена от клуба чрез социалните мрежи, с което сложи край на спекулациите около бъдещето на звездата.

Досегашният договор на бившия ас на Барселона и Пари Сен Жермен изтече в края на 2025 година, а феновете тръпнеха в очакване дали любимецът им ще остане в "Вила Белмиро". След дни на догадки и слухове, Сантос сложи точка на всички въпросителни, като обяви, че Неймар ще продължи да радва привържениците си до края на 2026 година.

"Принцът на Вила Белмиро остава у дома! Неймар Джуниър преподписа договора си със Сантос и ще продължи да пише историята си с нашия свещен екип", гласи официалното съобщение на клуба.

Известният спортен журналист Фабрицио Романо също потвърди новината, като подчерта, че удължаването на контракта вече е факт и Неймар ще остане в Сантос още една година.


