Алкарас безупречен и на двойки на "Лейвър къп"

20 Септември, 2025 13:17 431 0

  • алкарас-
  • лейвър къп-
  • европа-
  • отбор на света-
  • победа

Тимът на Европа поведе с 3:1

Алкарас безупречен и на двойки на "Лейвър къп" - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Карлос Алкарас, който си върна първото място в световната ранглиста на сингъл с триумфа си на US Open, си партнира с Якуб Меншик на двойки и поведе отбора на Европа до победа със 7:6(7), 6:4 над Тейлър Фриц и Алекс Микелсен в последния мач за деня на "Лейвър къп" в Сан Франциско.
Така тимът на Европа, който защитава титлата си, поведе с 3:1 срещу сборния тим на света в първия ден.

Алкарас и Меншик взеха решителен пробив в 10-ия гейм на втория сет, за да надделеят.

Норвежецът Каспер Рууд донесе първата победа за Отбор Европа на сингъл в "Чейс сентър" след 6:4, 7:6(4) над Райли Опелка от Отбора на света, преди Меншик да спечели следващата точка за шампионите, побеждавайки Микелсен с 6:1, 6:7(3) 10:8.

Бразилският тийнейджър Жоао Фонсека спечели точка за Отбора на света, като надигра с 6:4, 6:3 Флавио Коболи.

По регламент в откриващия ден се играят три мача на сингъл и един на двойки, като всеки от тях носи по една точка, във втория ден за победа се присъждат две точки, а залогът става по-висок с по три точки за всяка победа в последния ден от действието в неделя.


Австралия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 2 гласа.
