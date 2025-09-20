Новини
Спорт »
Тенис »
САЩ би Великобритания и стигна финала на "Били Джийн Кинг Къп"

20 Септември, 2025 19:52 415 0

Италия ще се стреми да защити успешно титлата си в трети пореден финал

САЩ би Великобритания и стигна финала на "Били Джийн Кинг Къп" - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg


САЩ победи Великобритания и стигна финала на "Били Джийн Кинг Къп", като така американците запазиха надежди за 19-и трофей, предава БТА. Американките ще се изправят в спор за трофея утре срещу защитаващия титлата си тим на Италия.

Първата среща между САЩ и Великобритания в това състезание от повече от 33 години насам беше решена от Джесика Пегула (на снимката), която се наложи над Кейти Боултър с 3:6, 6:4, 6:2.

В първия двубой Ема Наваро даде аванс на САЩ, след като победи Сонай Картал с 3:6, 6:4, 6:3.

Сега САЩ ще се опита да спечели първа титла от 2017 година насам, но ще има трудна задача срещу тима на Италия, който ще се стреми да защити успешно титлата си, след като достигна до трети пореден финал.


Австралия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
