Добруджа и Локо (Сф) си поделиха по точка

Добруджа и Локомотив София завършиха 2:2 в среща от деветия кръг на efbet Лига. Нападателят Спас Делев откри резултата за столичани в 53-ата минута, но с две попадения на Лукас Кардосо домакините направиха обрат. Ангел Лясков изравни за Локомотив в 86-ата минута. Гостите останаха с човек по-малко в 72-ата минута, след като Ерол Дост получи директен червен картон за груба игра, предава БТА.

Първото полувреме предложи много голови атаки. Домакините вкараха топката във вратата на съперника в 8-ата минута, но съдията Георги Кабаков отмени гола им заради нарушение срещу вратаря на Локомотив.

Пет минути преди почивката Спас Делев намери добре Георги Минчев на дъгата пред наказателното поле, но нападателят стреля над вратата.

В рамките на десет минути в началото на второто полувреме паднаха и двете попадения. В 53-ата минута Димитър Пиргов допусна грешка и Локомотив поведе. Капитанът на Добруджа се опита да върне топката към своя вратар, но от това се възползва Спас Делев, който от близка дистанция преодоля Галин Григоров. Секунди преди попадението домакините претендираха за дузпа, но съдията Георги Кабаков не отсъди такава.

В 60-ата минута Лукас Кардозо изведе много добре Богдан Костов, който беше фаулиран в наказателното поле от Митко Митков. Реферът посочи бялата точка, но изпълнението се забави доста заради проверка със системата за видеоарбитраж (ВАР). Зад топката застана Кардозо, който вкара третия си гол за сезона и първи на стадион "Дружба".

В 72-ата минута Локомотив остана с десет души на терена, след като Ерол Дост получи директен червен картон за грубо нарушение срещу съперник.

Десет минути преди края на двубоя домакините направиха пълен обрат. След отлична атака топката стигна до Лукас Кардосо, който от няколко метра направи 2:1.

В 86-ата минута Ангел Лясков с първия си гол за Локомотив изравни, след като се възползва от чудесно подаване на Карузо.



Първенство на България по футбол, срещи от деветия кръг на efbet Лига

Левски - Лудогорец 0:0

Добруджа – Локо (Сф) 2:2

Днес:

ЦСКА 1948 - Локомотив Пловдив (19,30 часа, Диема спорт)

В неделя:

Септември - Ботев Пловдив (17,45 часа, Диема спорт)

Славия - Берое (20, 15 часа, Диема спорт)



В понеделник:

Арда - Черно море (18,00 часа, Диема спорт)

Ботев Враца - ЦСКА (20,30 часа, Диема спорт)