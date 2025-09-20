Хари Кейн се отчете с хеттрик срещу Хофенхайм

Хари Кейн вкара хеттрик за победата на Байерн Мюнхен с 4:1 над домакина Хофенхайм в среща от четвъртия кръг на германската Бундеслига, предава БТА.

Кейн откри резултата минута преди края на първото полувреме след заучено изпълнение на корнер. Англичанинът тръгна към близката греда, където получи пас по земя и от движение бе точен за 1:0 в полза на баварците.

През второто полувреме той оформи хеттрика си с попадения от дузпи в 48-мата и 77-мата минута, преди Владимир Цоуфал в 72-рата минута да върне едно попадение за домакините.

В края на добавеното време на срещата влезлият като резерва Серж Гнабри оформи крайното 4:1 в полза на шампионите с удар от малък ъгъл.

Фрайбург регистрира втора поредна победа след 3:0 при визитата си на Вердер Бремен. Винченцо Грифо даде аванс на гостите в 33-тата минута от дузпа, а в 54-тата асистира на Жуниор Адаму, който покачи на 2:0. Крайното 3:0 стана факт четвърт час преди края, когато 18-годишният бранител на Вердер Карим Кулибали си вкара автогол.

Макар и да игра почти цяло второ полувреме с човек по-малко, Майнц спечели с 4:1 гостуването си на Аугсбург в друг мач от кръга. "Карнавалния клуб" поведе с 2:0 до почивката чрез Каишу Сано и Доминик Кор, но Кор бе изгонен от игра в 53-тата минута заради втори жълт картон.

Това не повлия по нинкакъв начин на тима на Майнц, който бе решен да запише първата си победа в Бундеслигата и в 60-ата минута Паул Небел покачи на 3:0. Девет минути след това Арминдо Зиб също бе точен за 4:0, а Аугсбург стигна до почетно попадение чак в 83-тата минута чрез Самуел Есенде.

Хамбургер ШФ пък постигна първата си победа след завръщането си в елита на германския футбол след 2:1 над Хайденхайм. Головете за домакините реализираха Лука Вушкович и Раян Филипе, а за Хайденхам се разписа Адам Коле в добавеното време в края.