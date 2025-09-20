Новини
Реал Мадрид без проблеми срещу Еспаньол

20 Септември, 2025 20:47 590 1

Милитао и Мбапе донесоха победата

Реал Мадрид без проблеми срещу Еспаньол - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Реал Мадрид победи без проблеми Еспаньол с 2:0, а попаденията в мача бяха дело на Милитао и Мбапе, предава БТА. Еспаньол даде на Милитао малко пространство и бразилският защитник отправи силен удар с десния крак в горния ъгъл в 22-ата минута, откривайки резултата. Спускащият се Марко Дмитрович хвана топката, но не успя да спре мощния удар.

В 47-ата минута дойде ред на Мбапе, който направи 2:0. Французинът има седем гола в шест мача за Реал този сезон, включително дубъл при победата с 2:1 над Олимпик Марсилия на старта на Шампионската лига във вторник.

Английският халф Джуд Белингам влезе като резерва в последните минути в първата си изява, откакто претърпя операция на лявото рамо на 16 юли.


Испания
