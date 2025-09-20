Реал Мадрид без проблеми срещу Еспаньол

Реал Мадрид победи без проблеми Еспаньол с 2:0, а попаденията в мача бяха дело на Милитао и Мбапе, предава БТА. Еспаньол даде на Милитао малко пространство и бразилският защитник отправи силен удар с десния крак в горния ъгъл в 22-ата минута, откривайки резултата. Спускащият се Марко Дмитрович хвана топката, но не успя да спре мощния удар.
В 47-ата минута дойде ред на Мбапе, който направи 2:0. Французинът има седем гола в шест мача за Реал този сезон, включително дубъл при победата с 2:1 над Олимпик Марсилия на старта на Шампионската лига във вторник.
Английският халф Джуд Белингам влезе като резерва в последните минути в първата си изява, откакто претърпя операция на лявото рамо на 16 юли.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Николай Петков Ралчев, Тутракан 7600
Аз съм импотентен дълъг маркуч ГЕЙ и си търся млад гей който да ме аргасва и осеменява яко и да се ожени за мен, защото аз съм жената в гей-връзките.
Аз страдам от логорея и от множество психични разстройства и отклонения и заболявания и за това навсякъде ходя придружен от майка ми, Надя Николова Драганчева, която е лудата крава на гр. Тутракан.
Аз нося дамско бельо и много си падам по пожарникари с големи шансове.
21:16 20.09.2025